Lidl revienta a Leroy Merlin y liquida el set de herramientas para jardinería al 50% a precio de risa

Lidl ha vuelto a hacerlo y justo ahora que se acaban las rebajas, ha decidido rebajar el precio de un producto que cada año arrasa entre quienes cuidan su terraza, jardín o pequeño huerto urbano. El supermercado alemán ha aplicado un descuento del 50% a su sistema combinado de herramientas para jardinería, un set de cinco herramientas pensado para tareas básicas de mantenimiento y que ahora pasa de 16,99 euros a sólo 8,49 euros.

El recorte de precio ha llamado la atención por dos motivos: por un lado, porque es un kit muy versátil que sirve tanto para usuarios sin experiencia como para quienes ya tienen herramientas en casa; y por otro, porque es compatible con sistemas habituales del mercado, lo que evita tener que reinventar el cuarto de herramientas. Para quienes empiezan a preparar el jardín de cara a la primavera, la oferta llega en el momento perfecto. Además, es uno de esos productos que suelen agotarse rápido en la web de Lidl. Suelen entrar como parte del bazar semanal, y cuando coinciden rebaja y utilidad práctica, rara vez duran más de unos días.

Un sistema combinado para varias tareas del jardín

El set incluye cinco piezas diseñadas para cubrir prácticamente todas las tareas básicas: cultivar, plantar, rastrillar, barrer o cavar. A diferencia de otros kits, aquí los accesorios pueden bloquearse en 6 posiciones, lo que permite adaptar la orientación de la herramienta según la tarea y trabajar con más comodidad en diferentes ángulos.

El cuerpo principal es la empuñadura multiherramienta, que funciona como mango universal para todos los accesorios. El mecanismo de unión es flexible y resistente, y está pensado para cambiar las piezas sin esfuerzo, algo útil cuando se trabaja con diferentes herramientas en poco tiempo. No necesitas fuerza ni conocimientos previos: es literalmente encajar y empezar.

Compatible con Parkside y también con Gardena

Uno de los puntos clave de este set es su compatibilidad. El sistema encaja no sólo con herramientas de jardín del propio sistema combinado de Parkside, sino también con el sistema de jardín Gardena. Para quienes ya tenían accesorios de esa marca, esto evita el clásico problema de tener herramientas duplicadas o sistemas que no encajan entre sí.

En la práctica, significa que puedes completar el kit con piezas que quizá ya tengas en casa o que quieras comprar más adelante sin preocuparte por medidas o conectores. Es un detalle que, para muchos aficionados a la jardinería, marca la diferencia entre comprar un set económico o dejarlo pasar.

¿Qué incluye exactamente el set?

El kit rebajado por Lidl incorpora las cinco herramientas esenciales para trabajos cotidianos:

Pala de mano para trasplantar o airear macetas.

para trasplantar o airear macetas. Cultivador pequeño para romper tierra compactada o preparar zonas de plantación.

para romper tierra compactada o preparar zonas de plantación. Escobilla para retirar hojas o restos en superficies pequeñas.

o restos en superficies pequeñas. Rascador para juntas, muy práctico en terrazas o zonas pavimentadas donde se cuela la maleza.

muy práctico en terrazas o zonas pavimentadas donde se cuela la maleza. Empuñadura multiherramienta, ligera y ergonómica.

Son herramientas básicas, pero no de juguete. Las piezas metálicas están hechas de acero resistente, mientras que las zonas de agarre utilizan un plástico robusto pensado para soportar intemperie y uso continuado.

Un precio que marca la diferencia

Con el descuento aplicado, el set queda en 8,49 euros, una cifra que en este segmento es difícil de encontrar incluso en tiendas especializadas. No es habitual que un kit compatible con dos sistemas conocidos, con cinco accesorios y pensado para durar, baje tanto de precio.

Y hay otro punto práctico: pesa menos de 700 gramos, así que es fácil de guardar en cualquier armario o estantería. Para quienes tienen balcón o terraza en lugar de un gran jardín, este tipo de herramientas ligeras son mucho más cómodas que los modelos grandes que venden en ferreterías tradicionales.

Un set pensado para quienes empiezan y quienes no quieren complicarse

La jardinería doméstica se ha disparado en los últimos años. Muchas personas han montado pequeños huertos con tomates cherry, aromáticas o flores de temporada en espacios reducidos. Este set encaja justo ahí ya que no sustituye a herramientas profesionales, pero permite hacer tareas de mantenimiento sin tener que comprar piezas caras o pesadas que nunca se van a usar. Además, es útil para quienes prefieren herramientas fáciles de limpiar y que no ocupen mucho espacio. El rascador para juntas, por ejemplo, es de los accesorios que más sorprende porque soluciona un problema típico: las malas hierbas que aparecen entre baldosas o adoquines y que cuesta retirar con herramientas tradicionales.

Un básico económico para la nueva temporada de jardinería

Sin ser una herramienta profesional, el sistema combinado rebajado por Lidl tiene algo que encaja con lo que busca la mayoría de usuarios domésticos: precio ajustado, durabilidad razonable y versatilidad. Por 8,49 euros, ofrece un kit completo para preparar macetas, mover tierra, retirar hojas, limpiar juntas y arrancar la temporada sin necesidad de hacer una gran inversión. En resumen, una compra sencilla, práctica y muy accesible que explica por qué este tipo de productos se han convertido en éxitos recurrentes dentro del bazar de Lidl.