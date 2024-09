Lidl arrasa con el accesorio de coche más buscado y a precio de saldo: se está agotando

Si eres de las personas que utilizan el coche a diario, ya sea para ir a trabajar o tal vez incluso, lo necesites en tu trabajo constantemente, seguro que querrás que no le falte una buena comunicación, es decir, que puedas tener tu móvil a mano, ya sea que lo uses como GPS o que tengas que contestar a una llamada urgente. No es aconsejable arriesgarse y llevar el teléfono en la mano, por lo que Lidl tiene algo que te va a solucionar la vida. El accesorio de coche más buscado y a precio de saldo que ya se agota en todas las tiendas de Lidl.

La tecnología es algo que nos acompaña a diario en forma de smartphone y otros dispositivos, además de estar también presente en los coches más nuevos. De este modo sabiendo que tecnología y movilidad son esenciales, contar con accesorios que faciliten nuestra vida diaria es más importante que nunca. Y en este contexto destaca Lidl, que ha lanzado un producto que ha causado furor entre los conductores: un soporte de smartphone para coche con función de carga QI, que no solo es práctico, sino que también está disponible a un precio increíblemente atractivo. Toma nota porque seguro que lo necesitas en tu coche y lo vas a querer tener. A continuación, te ofrecemos todas las características de este accesorio y por qué se está agotando rápidamente en las estanterías de Lidl.

Lidl arrasa con el accesorio de coche más buscado

El soporte de smartphone para coche de Lidl es mucho más que un simple soporte. Diseñado para ofrecer comodidad y funcionalidad, permite a los usuarios cargar su dispositivo móvil sin necesidad de cables enredados, además de poder llevar el móvil cómodamente colocado, sin que lo tengas que llevar en la mano. Con un precio original de 15,99 euros, actualmente se puede adquirir con un descuento del 18%, quedando en solo 12,99 euros. Una oferta que ha captado la atención de muchos, lo que ha llevado a que el producto se agote rápidamente.

Carga inalámbrica y rápida

Una de las características más destacadas de este soporte es su capacidad de carga inalámbrica. Compatible con la tecnología Qi, permite cargar dispositivos compatibles de manera rápida y eficiente. Esto significa que, en lugar de perder tiempo buscando un cable y conectando el teléfono, los usuarios pueden simplemente colocar su dispositivo en el soporte y dejar que la carga se realice de forma automática.

El soporte cuenta con dos tomas USB: una con tecnología Qualcomm Quick Charg 3.0, que proporciona una carga ultrarrápida de hasta 10 W, y otra con función «Smart Fast Charge», que optimiza la velocidad de carga según el dispositivo conectado. Esto es especialmente útil para aquellos que necesitan una carga rápida durante sus desplazamientos.

Diseño y compatibilidad

El diseño del soporte es otro de sus puntos fuertes. Su flexibilidad permite fijarlo fácilmente en las ranuras de ventilación del coche, asegurando que el smartphone esté siempre a la vista y al alcance. Además, es compatible con una amplia gama de dispositivos, incluyendo modelos populares de iPhone como el 13, 12, 11 y varios modelos de Samsung Galaxy, así como otros móviles que soportan la carga Qi.

El soporte está disponible en dos colores elegantes: blanco y negro, lo que permite a los usuarios elegir el que mejor se adapte a la estética de su vehículo. Con unas dimensiones de aproximadamente 10 x 13 x 10 cm y un peso de 160 g, es ligero y fácil de manejar.

Tecnología que optimiza la carga

La tecnología que incorpora este soporte no sólo se limita a la carga inalámbrica. La función de carga rápida y la compatibilidad universal Qi aseguran que los usuarios puedan disfrutar de una experiencia de carga óptima, sin importar el dispositivo que utilicen. Esto es un gran alivio para quienes dependen de sus smartphones para navegación, música y comunicación mientras están en la carretera.

¿Por qué se está agotando?

La combinación de un precio atractivo ya que sólo te va a costar menos de 13 euros, sus características innovadoras y la creciente necesidad de soluciones prácticas en el coche ha llevado a que este soporte se convierta en uno de los accesorios más buscados. La posibilidad de cargar el teléfono de manera inalámbrica y rápida es un gran atractivo para los conductores que pasan mucho tiempo en sus vehículos. Además te permite tener controlada la pantalla del móvil en todo momento aunque no puedas cogerlo, ya que mientras se conduce no podemos estar con el teléfono.

Como puedes ver, el soporte de smartphone para coche con función de carga QI de Lidl es un accesorio imprescindible para cualquier conductor moderno. Su capacidad de carga inalámbrica, diseño funcional y precio asequible lo convierten en una opción atractiva que está volando de las estanterías. Si estás buscando una manera de mantener tu smartphone cargado y accesible mientras conduces, no esperes más: ¡dirígete a Lidl antes de que se agote!.