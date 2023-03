Jaume Roures y Tatxo Benet, gestores de Mediapro, han realizado ofertas de derribo para hacerse con el contrato de producción y grabación de la señal de todas las reuniones de jefes de Estado y de Gobierno que van a tener lugar durante la presidencia española de la Unión Europea, que comienza el 1 de julio. Las ofertas presentadas por Overon, filial de Mediapro, son hasta un 58% inferiores a las del precio base fijado por Presidencia del Gobierno, consideradas por tanto como bajas temerarias y quedan fuera del concurso si la productora no justifica ese precio tan bajo -si acepta Moncloa las explicaciones, la oferta puede seguir adelante-.

El contrato tiene tres lotes y un valor estimado de casi siete millones de euros para el Servicio de producción y distribución de la señal audiovisual y otros servicios para la cobertura de la PEUE 2023. El primer lote contiene la producción y grabación de las reuniones de alto nivel en las que participen jefes de Estado y de Gobierno durante los seis meses que dura la presidencia española de la UE. El precio de salida es de 1,1 millones de euros y por este lote compiten Mediapro y RTVE.

De momento, para este lote la oferta técnica de RTVE es mejor, ya que ha obtenido 25 puntos frente a los 21 de Overon. Pero en la oferta económica Mediapro va a la desesperada: la cadena pública ha ofrecido hacer el trabajo por 886.000 euros (sin impuestos) y Jaume Roures, 662.000 euros. Es un 25% inferior a la de RTVE, por lo que al superar el 20% que marca la ley, la oferta de Mediapro es considerada anormalmente baja.

Ahora, la ley de contratos públicos obliga a que el contratista requiera a Mediapro para que explique y justifique el bajo nivel de los precios ofertados, lo que podrá ser aceptado o no por Presidencia del Gobierno.

Hasta un 58%

Las ofertas de derribo de Jaume Roures y Benet no se quedan en el lote 1. También en los lotes 2 y 3, en los que no compite RTVE y ha presentado la única oferta -se ha descalificado a Quality Media «al no alcanzar el umbral mínimo establecido en los criterios cualitativos»-. En estos casos, la oferta será considerada anormalmente baja si es un 25% inferior al presupuesto base. Las ofertas de Mediapro son un 26% -1,2 millones- y un 58% -1,28 millones- inferiores al precio marcado por Moncloa. En estos casos también se le ha requerido a la productora que justifique los precios tan bajos.

El lote 2 es para la distribución de la señal de las reuniones y el lote 3, la grabación y distribución de las imágenes de las reuniones informales de los ministros de la UE que participen en actos de la presidencia española de turno.