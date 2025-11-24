La huelga de los trenes de Iryo empieza mañana martes, 25 de noviembre, y se va a alargar durante el 26 y 27 de noviembre, así como al 5, 6, 7 y 8 de diciembre, es decir, durante 7 jornadas. Sin embargo, a pocas horas de empezar la huelga, Iryo ha querido enviar un correo a sus trabajadores para solucionar consultas y en uno de los mensajes de este email se específica cuánto dejarán de percibir los trabajadores de cabina de Iryo que hagan huelga por los días que no trabajen.

Como consecuencia, fuentes conocedoras de la situación consideran que «esta respuesta a una de las preguntas, en realidad, es una forma de amedrentar a los trabajadores para que no acudan a la huelga».

En concreto, una de las supuestas preguntas es: «¿Me gustaría saber si estoy de vacaciones durante los días de huelga, si nos van a descontar algo de salario?». No obstante, fuentes conocedoras de la situación dudan de que «realmente algún trabajador haya hecho esa consulta», y creen que «se trata de una estrategia por parte de la empresa para disuadir a los trabajadores de hacer la huelga».

A esta pregunta en el email se contesta que «si estás de vacaciones durante los días de huelga. No podemos descontar salario». Asimismo, por otro lado, el mensaje continúa alertando de que «por ejemplo, para las personas del grupo profesional Asistentes que vayan a la huelga, dejarán de cobrar lo siguiente».

En este correo, se indica que los asistentes base van a dejar de percibir 465,99 euros por 7 días de huelga, mientras que por un día sólo será de 66,57 euros.

De igual forma, se específica que para la categoría N1, el salario que se dejará de percibir por 7 días de huelga será de 570,99 euros, mientras que de un día sólo es de 81,57 euros.

Unos servicios mínimos del 73% en Iryo

Por otro lado, en otro de los mensajes se trata de dejar en evidencia que los sindicatos «están pidiendo vacaciones antes de la huelga».

A esta consulta se responde que «la compañía no podrá desvelar si una persona del sindicato está de vacaciones o días libres. Si bien es cierto que si así es, un integrante de un sindicato, en el hipotético caso de que esté de vacaciones, libre u horas sindicales adjudicadas, no se les descontará días de huelga de sus salarios», se indica en el correo.

De igual forma, ya se ha avisado desde Iryo que se van a mantener unos servicios mínimos del 73%. Por lo que muchos de los trabajadores van a tener que acudir a trabajar durante esta jornada de huelga, sin embargo, estos mensajes a las personas que tienen que acudir a trabajar tan sólo «se han empezado a enviar a partir de las 15.00 horas de la tarde, lo que da poco tiempo de reacción a los empleados».