Un inspector de Sanidad va al restaurante de Chicote y la visita no termina del todo bien

Alberto Chicote es uno de los chefs más conocidos de nuestro país, además de uno de los que más presencia tiene en televisión gracias a llevar varios años en la pequeña pantalla con diferentes formatos, algunos de ellos muy polémicos en algunos casos. Pero más allá de los formatos televisivos, Alberto Chicote también está inmerso en sus restaurantes y cómo no, él también tiene que hacer frente a situaciones como la visita de un inspector de Sanidad al que fuera uno de sus restaurantes. Lejos de lo que todos podíamos pensar, la visita no acabó del todo bien y es que ya se sabe que en cuestión de inspecciones todos somos iguales… ¡no te lo pierdas!

El programa ‘Pesadilla en la cocina’ hizo muy famoso en España a Chicote, un programa en el que el chef acudía a restaurantes con muchos problemas para intentar relanzarlos, ayudando a organizarse mejor, cambiando la decoración, mejorando el servicio o lo que fuera en cada caso.

Así fue la inspección en el restaurante de Alberto Chicote

Omeraki es uno de los restaurantes de Alberto Chicote, un local en el que aplica todos sus conocimientos en cocina y en todo lo demás y que no escapa a las inspecciones de Sanidad, como todos los demás. El propio chef contó en una entrevista en la Cadena Ser cómo fue la visita de un inspector de Sanidad la última vez que pasó por allí, y el veredicto que dio:

«La última vez, que fue recién abierto Omeraki, visitó todas las instalaciones: quiero ver esto, quiero ver aquella, me pidió un montón de cosas como hacen siempre y como no había nada especialmente reseñable que decir me dio un par de consejos que creía que eran convenientes para que las cosas estuviesen en orden y yo lo cumplo y aquí paz y después gloria». No dudó en contar también los consejos que le dio el técnico durante la inspección: «¿Qué consejos me dio? Pues por ejemplo, teníamos un bote de mostaza pequeño abierto y no le había puesto la fecha de caducidad supuesta en el propio bote. Bueno, nosotros no lo hemos hecho porque esto lo gastamos en dos o tres días y está siempre en donaciones, pero me dijo que tenía que escribirlo obligatoriamente».

Chicote recordó también que cuando se encuentra con inspectores de Sanidad, por la calle o en cualquier otro lugar, muchos le agradecen su trabajo, mientras que otros piensan que los deja en mal lugar, aunque deja claro que «desde luego no es en ningún momento nuestra intención. Yo voy a un restaurante, quiero saber en qué condiciones están las instalaciones porque forma parte del trabajo como si hiciésemos cualquier tipo de auditoria, y ya está». «Tengo mucha experiencia, sé lo que hay, sé cuándo alguien ha limpiado el día anterior y se ha dejado el resto de las cosas y sé cuándo, por desgracia, hay alguien que piensa que una cocina es un espacio naturalmente sucio. Una cocina cuando se trabaja se ensucia mucho, pero también se limpia mucho».