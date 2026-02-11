Innovación e impacto positivo: la propuesta de Hijos de Rivera en HIP 2026

Hijos de Rivera estará presente en HIP 2026 – Horeca Professional Expo, una de las ferias de referencia para el sector hostelero a nivel europeo, con el objetivo de dar a conocer sus últimas novedades, así como sus principales iniciativas en materia de sostenibilidad y su firme apuesta por la innovación. Consolidado como un punto de encuentro clave para el conocimiento y la transformación del canal horeca, HIP se convierte un año más en el entorno idóneo para que la compañía comparta su visión de futuro y refuerce su largo compromiso con la hostelería.

Durante su participación en HIP 2026, Hijos de Rivera dará a conocer nuevas propuestas que forman parte de su extensa batería de lanzamientos recientes. Es el caso de la cerveza, Rivera Reposada, fruto de la artesanía cervecera centenaria de la compañía, o de su primer spritz ready to drink Amara Brava, reflejo de su apuesta constante por la diversificación, la calidad y la creación de valor para los profesionales de la hostelería. Productos pensados para responder a las nuevas tendencias de consumo y enriquecer la experiencia en barra y mesa, siempre desde una elaboración cuidada y con la identidad propia de Hijos de Rivera.

Además, la compañía aprovechará su presencia en la feria para poner en valor iniciativas clave como Cervecerías Circulares o Be2Bar, proyectos que refuerzan su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia y el acompañamiento real al sector de la hostelería. HIP se convierte así en una oportunidad para la corporación a la hora de dialogar con el sector, compartir conocimiento y seguir impulsando modelos de negocio más responsables y competitivos.

Demostraciones, catas de producto y debates

A lo largo de la jornada del lunes, 16 de febrero, Hijos de Rivera desarrollará distintas actividades presenciales en el marco de HIP 2026. De 11:00 a 13:00 horas, un portavoz de la compañía dará a conocer Huebox de Estrella Galicia en el stand de Hijos de Rivera. Así, mostrará de forma práctica el funcionamiento de este novedoso dispensador doméstico para los más cerveceros, que funciona con barriles de tres litros de Estrella Galicia, Estrella Galicia SIn Gluten y 1906 La Milnueve.

Posteriormente, de 13:00 a 14:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de Amara Brava Spritz, una oportunidad para conocer de primera mano esta nueva propuesta de Hijos de Rivera en la categoría ready to drink y descubrir sus matices, pensados para sorprender al consumidor y aportar diferenciación a la oferta de los establecimientos de hostelería.

La participación de Hijos de Rivera culminará ese mismo lunes 16 de febrero a las 15:50 horas con una charla sobre la iniciativa clave de Hijos de Rivera en materia de sostenibilidad en el canal Horeca: Cervecerías Circulares. En ella, que tendrá lugar en la Sala F&B Stage, participarán un portavoz de Hijos de Rivera, un experto en sostenibilidad y un hostelero comprometido en este ámbito. Un espacio de diálogo en el que se abordará cómo este modelo contribuye a mejorar la sostenibilidad, la eficiencia y la rentabilidad de los negocios hosteleros.