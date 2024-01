El importante aviso del Banco de España sobre el DNI cuando pagas con tarjeta

En la actualidad, es poco común que los clientes se vean en la situación de tener que mostrar su Documento Nacional de Identidad (DNI) al realizar compras con tarjetas bancarias. Sin embargo, en tiempos pasados, esta práctica era bastante habitual. Ante esta situación, el Banco de España ha compartido en su blog oficial información esencial sobre qué hacer si te piden el DNI al pagar con tarjeta, aclarando si es obligatorio o no presentarlo y proporcionando pautas importantes.

El Banco de España señala que no existe «una respuesta clara» a esta pregunta, ya que «no existen leyes que establezcan su obligatoriedad». La decisión de solicitar o no el documento recae en cada establecimiento. Además, la institución destaca que la única razón para solicitar el DNI es «evitar el fraude y prevenir compras realizadas por personas que no sean el titular legítimo de la tarjeta».

En la actualidad, con las medidas de seguridad implementadas en las tarjetas bancarias, que van desde la tecnología contactless hasta el uso de un PIN de cuatro dígitos, no es realmente necesario verificar que la persona sea el titular legítimo de la tarjeta. Las transacciones son seguras y eficientes, lo que ha llevado a que la práctica de solicitar el DNI al cliente esté casi en desuso.

Procedimiento si te piden el DNI

Si te encuentras en la situación de que te solicitan el DNI al pagar con tarjeta y no lo llevas contigo, el Banco de España indica que puedes acreditar tu identidad con el pasaporte, el carné de conducir u otro documento que demuestre tu identidad. En este escenario, «el establecimiento no podría negarse a admitir el pago con tarjeta».

La institución también aconseja a los clientes que se tomen su tiempo en esta situación y destaca que pedir el DNI «solo aumenta la seguridad de la operación». Además, se recuerda que los clientes tienen el derecho de solicitar una copia del recibo de la transacción. Por último, se enfatiza la importancia de revisar detenidamente «que el importe introducido en el datáfono sea el correcto».

Por tanto, el Banco de España proporciona claridad sobre la falta de obligatoriedad de presentar el DNI al pagar con tarjeta, dejando esta decisión en manos de cada establecimiento. En caso de requerirse, los clientes tienen opciones alternativas de identificación aceptables. Asimismo, se resalta la importancia de tomarse el tiempo necesario en estas situaciones, recordando que los clientes tienen derechos, incluido el derecho a solicitar una copia del recibo y a garantizar la exactitud del importe de la transacción. La seguridad y eficacia de las transacciones con tarjeta hoy en día hacen que la práctica de solicitar el DNI sea cada vez menos común.

Consejos para proteger tu tarjeta

En la actualidad, los métodos electrónicos de pago, como las tarjetas de crédito o débito, son esenciales en nuestras transacciones diarias. A pesar de su conveniencia y rapidez, es crucial reconocer que su uso conlleva ciertos riesgos. Aquí te presentamos cinco precauciones que debes considerar para evitar ser víctima de un robo a través de tu tarjeta:

En el ámbito digital, la privacidad puede ser vulnerada. Al realizar compras en línea en tiendas por internet, es aconsejable utilizar una única tarjeta y cuenta bancaria. Esto ayuda a compartimentalizar el dinero y reducir el riesgo de daños potenciales .

. Plataformas de pago seguras, como PayPal, proporcionan una alternativa que resulta más segura para las transacciones en línea, ya que elimina la necesidad de introducir datos de tarjetas en cada compra .

. Elimina los datos de tu tarjeta de plataformas en línea para prevenir posibles filtraciones y opta por introducir la información de forma manual cuando sea necesario.

Establecer Límites Máximos: Protege tus finanzas estableciendo límites máximos para pagos y retiros de cajeros automáticos. Esto reduce los riesgos en caso de robo o fraude, dificultando las acciones de los delincuentes.

Cambio Frecuente de Claves: Garantiza la seguridad de las claves de acceso utilizando contraseñas sólidas o métodos biométricos, como huella digital o reconocimiento facial.

Asigna contraseñas y números PIN distintos para cada tarjeta, especialmente si tienes múltiples cuentas bancarias. La doble verificación es una herramienta de seguridad útil, así que no dudes en activarla para ciertos montos en compras en línea y confirma las transacciones a través de mensajes de texto o la aplicación del banco.

Utilizar fundas protectoras: Añade una capa adicional de seguridad utilizando fundas protectoras contra clonación o escaneos RFID. Estas fundas bloquean señales electromagnéticas, evitando el escaneo o clonación remota de datos de la tarjeta.

Precaución con Redes Públicas: Evita realizar transacciones importantes a través de redes WiFi públicas, ya que estas son susceptibles a ciberataques. Opta por redes seguras y confiables para proteger tu información personal. También debes mantenerte a alerta y seguir estas precauciones contribuirá significativamente a proteger tus transacciones y datos financieros al utilizar tarjetas de crédito o débito.