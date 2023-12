Los expertos avisan sobre las tarjetas de crédito: hay que pensárselo dos veces antes de pedirlas

En la actualidad, tener una tarjeta de crédito se ha vuelto esencial. Sin embargo, las tarjetas de crédito asociadas a tiendas y marcas pueden presentar sorpresas inesperadas, según varios expertos financieros citados por CNBC. Estos especialistas advierten que son un arma de doble filo, así que es fundamental leer muy bien las condiciones y pensárselo dos veces antes de pedirlas.

El «peligro» de las tarjetas de crédito de las marcas y tiendas

El problema que presentan estas tarjetas es que, a pesar de ofrecer atractivos al momento de registrarse, a menudo vienen acompañadas de intereses en diferido.

Estas tarjetas de tiendas o marcas suelen ofrecer un período de interés diferido que va desde los 6 meses hasta los 2 años. Durante este lapso, siempre y cuando realices pagos regulares, no se te cobrarán intereses. Sin embargo, si no efectúas pagos o no liquidas el saldo a tiempo, tendrás que pagar los intereses acumulados.

Según datos de WalletHub, la acumulación de intereses puede hacer que pagues hasta 28 veces más en intereses que con una tarjeta de crédito convencional que tenga una tasa de porcentaje anual del 0%. Por lo tanto, si no liquidas el saldo de una tarjeta de crédito con intereses diferidos, deberás cubrir todos los cargos por los intereses acumulados durante el período promocional.

El Banco de España alerta sobre estos errores

Según las estadísticas más recientes del Banco de España, en España circulan casi 80 millones de tarjetas. De ese total, aproximadamente 50 millones son tarjetas de crédito, las cuales permiten aplazar el pago y realizar compras incluso sin disponer de fondos, ya que la deuda acumulada se liquida al final del mes o en un plazo posterior. Mientras tanto, el resto de tarjetas pertenecen al tipo de débito, donde el pago se carga directamente a la cuenta corriente, limitando los pagos al saldo disponible en la cuenta.

Es fundamental analizar minuciosamente las condiciones de una tarjeta antes de contratarla y compararlas con otras alternativas disponibles para evitar sorpresas desagradables en el futuro. Es crucial comprender las comisiones aplicadas por cada banco para no verse afectado por cargos excesivos e injustos.

Una práctica común al afrontar el pago de una tarjeta es recurrir a otro crédito. Sin embargo, este método tiende a generar un aumento constante en la deuda, similar al efecto de una bola de nieve. Por lo tanto, no es recomendable solicitar un nuevo crédito para pagar el saldo inicial, ya que esto puede agravar aún más la situación financiera.

La fecha de corte en una tarjeta de crédito establece tanto la cantidad que se debe pagar como el momento exacto en que se debe realizar ese pago. Si no se liquida la deuda dentro del plazo establecido, los intereses aumentarán, lo que hará que el coste de la compra sea más elevado de lo previsto inicialmente.

Las numerosas ofertas ofrecidas por los bancos para fomentar el uso de sus tarjetas, como descuentos y regalos, pueden ser un anzuelo peligroso que es recomendable evitar. Tener un exceso de tarjetas más allá de las necesarias suele resultar en un aumento del gasto, lo que puede ocasionar dificultades al momento de afrontar los pagos.

Es importante tener en cuenta que, aunque las tarjetas de crédito brindan una gran comodidad, representan un préstamo de dinero que debe ser devuelto en el futuro, y no deben ser consideradas como parte de los ingresos.

Y, por último, cabe señalar la importancia de mantener un control estricto sobre los ingresos obtenidos para prevenir el exceso de gastos que puedan superar tu capacidad de pago. Recuerda que la comodidad de utilizar la tarjeta de crédito puede representar un riesgo financiero si no se administra de manera responsable.