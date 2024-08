IKEA se la juega a Lidl con la nueva vajilla viral del verano: a precio de ganga

IKEA siempre ha sido conocido por ofrecer vajillas y sets de platos de alta calidad a precios competitivos. Sin embargo, a veces Lidl le ha superado por su asequibilidad, aunque en esta ocasión, IKEA ha sorprendido a todos con un set de platos de colores vibrantes que no sólo son asequibles, sino que también forman parte de la colección más esperada para el próximo otoño. Este set de platos no sólo añade un toque de color y vitalidad a cualquier mesa, sino que también es práctico y duradero, haciendo de él una opción irresistible para este verano.

Lidl, conocido por sus ofertas económicas, ha sido un competidor fuerte en el mercado de vajillas y utensilios de cocina. Sin embargo, IKEA ha dado un golpe de efecto con su nueva colección HÖSTAGILLE, que incluye un set de platos de 17 cm en cuatro colores diferentes: naranja, amarillo, verde y lila. Este set no sólo es visualmente atractivo, sino que también es funcional, ya que es apto para microondas y lavavajillas. Con un precio de sólo 9,99€ por cuatro unidades, IKEA ha demostrado que puede competir no solo en calidad sino también en precio, desafiando directamente a los demás competidores que cuentan con vajillas económicas a la venta. Además, la colección HÖSTAGILLE de IKEA está diseñada para aportar un toque acogedor a cualquier hogar a medida que se acercan los meses más fríos. Los platos de esta colección no sólo son perfectos para cualquier ocasión, desde el desayuno hasta la cena, sino que también son ideales para crear un ambiente cálido y acogedor en tu hogar. Con la adición de estos platos coloridos y prácticos, IKEA ha logrado capturar la esencia del otoño, haciendo de esta colección una de las más deseadas para la próxima temporada.

La vajilla de Ikea que arrasa este verano

Los platos HÖSTAGILLE de 17 cm, disponibles por 9,99€ en un set de cuatro unidades, son una adición vibrante a cualquier mesa de otoño aunque al haber sido lanzados antes de que llegue esta temporada, ya están arrasando en verano. Con bordes ondulados que aportan un toque de sofisticación, estos platos están diseñados para añadir color y vitalidad a tus comidas. Son ideales para que los uses para comerte un bocadillo mientras ves una película en el sofá, o también para servir el postre a tus invitados, con algo de color y estilo.

Material y mantenimiento

Fabricados en gres, estos platos son aptos para microondas y lavavajillas, lo que garantiza su practicidad y durabilidad. Su borde de fácil agarre facilita el servicio de alimentos, haciéndolos perfectos para cualquier comida del día, desde el desayuno hasta la cena. La resistencia del material asegura que estos platos mantendrán su atractivo y funcionalidad a lo largo del tiempo.

Versatilidad y estilo

Parte de la colección HÖSTAGILLE, estos platos están diseñados para integrarse perfectamente en cualquier hogar. Su versatilidad los hace adecuados tanto para el uso diario como para ocasiones especiales. La colección HÖSTAGILLE incluye una variedad de accesorios, todos diseñados para aportar un toque acogedor a tu hogar a medida que los días se vuelven más cortos en otoño.

Más Allá de los platos: La colección HÖSTAGILLE

La colección HÖSTAGILLE no se limita a los platos. Incluye una variedad de artículos para decorar tu hogar con motivos otoñales y sorprendentes combinaciones de colores. Desde manteles y guirnaldas hasta mantas y cojines, cada pieza está diseñada para fomentar el bienestar y crear el ambiente perfecto para la estación más acogedora del año.

Estos son algunos de los productos que puedes encontrar en esta nueva colección de Ikea:

Mantel HÖSTAGILLE, 145×240 cm, 9,99€: un mantel que añade un toque de color y patrón a tu mesa, ideal para cenas acogedoras.

un mantel que añade un toque de color y patrón a tu mesa, ideal para cenas acogedoras. Guirnalda planta artificial HÖSTAGILLE, 4 m, 9,99€: perfecta para decorar cualquier espacio con un toque verde sin el mantenimiento de las plantas reales.

perfecta para decorar cualquier espacio con un toque verde sin el mantenimiento de las plantas reales. Manta HÖSTAGILLE, 120×180 cm, 19,99€ : una manta suave y acogedora, ideal para las noches frescas de otoño.

: una manta suave y acogedora, ideal para las noches frescas de otoño. Fuente de servir HÖSTAGILLE, 28 cm, 14,99€ : ideal para presentar platos principales o grandes ensaladas.

: ideal para presentar platos principales o grandes ensaladas. Paño de cocina HÖSTAGILLE, 45×60 cm, 1,99€/2 unidades: prácticos y decorativos, estos paños de cocina son esenciales para cualquier hogar.

prácticos y decorativos, estos paños de cocina son esenciales para cualquier hogar. Vela aromática en vaso HÖSTAGILLE, 20 hr, 2,99€: añade una atmósfera cálida y fragante a cualquier habitación con estas velas aromáticas.

La colección HÖSTAGILLE está llena además de otros detalles que evocan el espíritu del otoño. Imagina animadas reuniones con amigos y familiares, suavidad reconfortante de mantas y cojines, el brillo de las velas, sabrosos dulces y una decoración abundante en calabazas. Cada pieza de esta colección está diseñada para integrarse fácilmente en tu hogar, fomentando un ambiente acogedor y cálido.

Como puedes ver, la la nueva colección HÖSTAGILLE de IKEA, con su set de platos de colores y una variedad de productos complementarios, ha establecido un nuevo estándar en la decoración otoñal. A precios asequibles, IKEA no solo compite con Lidl, sino que lo supera en estilo y funcionalidad. Estos productos no solo son prácticos, sino que también aportan un toque de calidez y color a cualquier hogar, haciendo de la próxima temporada de otoño una experiencia verdaderamente acogedora y memorable.