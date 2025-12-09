El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este martes, 9 de diciembre, con una subida del 0,14%, lo que le ha permitido mantener la cota psicológica de los 16.700 puntos y situarse en los 16.735,5 enteros hacia las 9.00 horas, a la espera de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en la que se da por descontado una rebaja de los tipos de interés.

En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con un nuevo arancel del 5% sobre los productos importados de México, si éste no libera «200.000 acres-pies de agua» (246,7 hectómetros cúbicos) de inmediato, tras acusar al país vecino de violar el Tratado Integral del Agua.

Además, el mandatario estadounidense ha autorizado a la compañía Nvidia a vender sus chips de inteligencia artificial H200 a cambio de una comisión del 25% sobre las ventas.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban ArcelorMittal (+0,79%), Cellnex (+0,75%), Grifols (+0,74%) y Mapfre (+0,6%).

Por el contrario, en el lado de los descensos destacaban Fluidra (-0,5%), IAG (-0,5%) y Solaria, cuyas acciones cedían un 0,27%.

Mercados internacionales

El resto de los selectivos europeos abría la sesión bursátil de hoy en terreno mixto. En concreto, Milán subía un 0,61%, Francfort un 0,26% y París un 0,19%, mientras que Londres amanecía prácticamente plano (-0,02%).

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 0,02% hasta situarse en 62,5 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un ligero descenso del 0,05% que lo llevaba a alcanzar los 58,85 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1640 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,339%.