El Ibex 35 cae un 0,9% en la apertura y pierde los 15.200 puntos

El Ibex 35 ha abierto la sesión de este martes, 26 de agosto de 2025, con una caída del 0,9%, lo que ha llevado al selectivo español a tocar los 15.127 puntos, por debajo de los 15.200 enteros. El lunes, el índice cerró con una caída cercana al 1%, algo que provocó que perdiera los 15.300 puntos, contagiado por los malos datos de Wall Street del lunes y después de las amenazas de Estados Unidos de imponer aranceles extra a los países con tasas digitales que perjudiquen al país.

En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha destituido a Lisa Cook de su puesto como gobernadora de la Reserva Federal (Fed). El dirigente republicano acusa a la responsable de una supuesta falsificación de documentos en distintas solicitudes de hipotecas y la consecuente falta de confianza en su «integridad». Trump había pedido su dimisión recientemente.

Por otro lado, Trump ha amenazado esta madrugada con la imposición de nuevos y «sustanciales» aranceles y la restricción de sus exportaciones de chips a aquellos países que no eliminen las tasas o regulaciones digitales que considera perjudiciales para las compañías tecnológicas estadounidenses.

En España, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha convocado reuniones a lo largo de esta semana de los grupos de trabajo sectoriales afectados por los aranceles para compartir información sobre el acuerdo de comercio cerrado la semana pasada entre Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE).

Empresas del Ibex 35

En este contexto, casi todos los valores del Ibex 35 despertaban en rojo, con sólo Solaria y Repsol mostrando avances, del 0,6% y del 0,07%, respectivamente.

Por el lado de las caídas, destacaban Logista (-2,77%), CaixaBank (-1,67%), Santander (-1,62%), ACS (-1,61%), Unicaja (-1,32%), Bankinter (-1,22%) y BBVA, que se dejaba un 1,21%.

Mercados internacionales

Las principales plazas bursátiles del Viejo Continente abrían este martes también en negativo: Francfort caía un 0,7%, Londres se dejaba un 0,6% y París se desplomaba un 1,9%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, retrocedía un 0,7% tras la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse en los 67,75 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, caía un 0,8%, hasta los 64,27 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1606 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años escalaba hasta el 3,356%.