Iberia ofrecerá grandes ventajas a sus clientes más fieles: estos son los premios a los que puedes optar

La alianza entre la aerolínea Iberia y World Duty Free permite a los pasajeros obtener puntos Avios al realizar compras en los locales de la empresa en aeropuertos españoles y en el de Heathrow (Londres). Este convenio beneficia a los miembros del programa Iberia Plus, quienes podrán disfrutar de descuentos en viajes y otros privilegios.

Actualmente, hay alrededor de 10 millones de suscriptores al programa, quienes pueden acceder a seis niveles de tarjeta: Clásica, Plata, Oro, Platino, Infinita e Infinita Prime. Además, los miembros del Executive Club de British Airways tendrán la oportunidad de beneficiarse de este acuerdo, obteniendo un Avios por cada euro gastado en las tiendas de los aeropuertos españoles.

Puntos Avios para los miembros de Iberia Plus

La estrategia de Iberia es premiar a sus clientes más leales, miembros del programa Iberia Plus, otorgándoles 1 Avios por cada euro gastado en artículos como perfumes, cosméticos, moda, vinos y otros productos en las tiendas Duty Free de los aeropuertos.

De acuerdo con la aerolínea, obtener y acumular Avios será un proceso sencillo: los clientes simplemente necesitarán mostrar su tarjeta digital Iberia Plus y escanear el código QR al realizar el pago. Los puntos acumulados se acreditarán en la tarjeta en un plazo de 72 horas después de cada compra.

Además, como estrategia para que la campaña sea todo un éxito, los clientes de Iberia Plus tendrán la posibilidad de asociar su número de tarjeta a su perfil de Red by Dufry. Al hacerlo, podrán obtener 250 Avios adicionales como bonificación de bienvenida en su primera compra, lo que les dará acceso a ofertas promocionales exclusivas. Dufry brinda a los viajeros de todo el mundo un servicio completo de compras libres de impuestos y aranceles.

Los miembros del programa también podrán obtener Avios adicionales cada vez que compren un billete de una aerolínea participante del programa, reserven una habitación de hotel o alquilen un coche. Estos puntos acumulados podrán canjearlos por regalos, vuelos, estadías y otras recompensas disponibles en el catálogo.

Vuelos

«Aseguramos un mínimo de plazas que pueden canjearse por Avios en todos los vuelos del Grupo Iberia (operados por Iberia, Iberia Express e Iberia Regional/Air Nostrum), para facilitar que puedas disfrutar de tus Avios en el vuelo y fechas que más te interesan», detalla Iberia en su web.

Los Avios ofrecen una amplia gama de posibilidades. Se pueden utilizar para mejorar la experiencia de vuelo, pasando de la clase Turista Flexible (tarifas Y, B o H) a la clase Business. También sirven para reservar noches de hotel, alquilar vehículos o realizar compras en la red de más de 90 socios.

Con Avios&Money, los miembro del programa puden pagar una parte del precio con dinero y la otra con Avios, consiguiendo un descuento de hasta el 50% en las reservas de vuelos, alojamientos, alquileres de vehículos y experiencias.

Asimismo, ahora pueden usar sus Avios para obtener descuentos en el importe total de los billetes y recibir hasta 300 euros al hacer compras en iberia.com. Además, obtendrán Avios en función del gasto neto realizado (excluyendo impuestos y tasas).

Iberia Plus

Iberia Plus es el programa de fidelización que premia la lealtad de sus clientes con vuelos y exclusivas ventajas. Actualmente, cuenta con más de 10 millones de miembros, ofreciendo seis niveles de tarjeta: Clásica, Plata, Oro, Platino, Infinita e Infinita Prime, además de Iberia Plus Kids, para niños de dos a once años.

Los titulares del programa Iberia Plus ganan Avios al comprar vuelos con las aerolíneas asociadas al programa, reservar estancias en cadenas hoteleras internacionales, alquilar vehículos, cargar combustible o efectuar compras en más de cien colaboradores del programa. Los Avios pueden canjearse por vuelos, hoteles, alquiler de coches, escapadas y experiencias de ocio.