Huertas (Mapfre): «Penalizar a sectores como banca o energéticas para impulsar la economía es un error»

Antonio Huertas, presidente de Mapfre, ha asegurado que el seguro español está siendo bastante resiliente, sobre todo en las crisis cortas, ya que el seguro es de las últimas cosas que los consumidores dejan de pagar en momentos de crisis. «La gente pide reducción de coberturas, que no subamos precios» ha apostillado. Durante su intervención en el I Foro Económico y Empresarial de OKDIARIO, el presidente de Mapfre ha remarcado que pese a que España es un país seguro, «están ocurriendo cosas extrañas». «Lo que está pasando con la banca y con las energéticas es un error. No se puede penalizar a algunos sectores para impulsar la economía nacional» asegura.

Huertas ha querido retratar el panorama económico de nuestro país, tanto desde un plano más operativo, ya que el sector asegurador es una actividad que depende de la economía doméstica -en España cuentan con más de 10 millones de clientes, 6 millones de vehículos asegurados y el 22% de los hogares y pequeñas empresas- como desde un perfil más técnico. Para el directivo, las perspectivas que ha hecho el Gobierno «van a ser erróneas» y las cifras de empleo «no dejan de ser bastante contradictorias».

Entre las medidas que el presidente de Mapfre ha cuestionado se encuentra la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya que asegura haber visto como «la subida brusca del SMI golpeó duramente al campo». Para Huertas, en momentos de crisis como la actual, la subida del salario mínimo supone poner «otro zapatazo en la cabeza de los empresarios y de los autónomos». El directivo también se ha referido a la subida de los salarios públicos y de pensiones, afirmando que si bien es cierto que es necesario que los jubilados deberían cobrar lo máximo posible, «se está cargando a las generaciones futuras con el pago de las pensiones actuales».

Ante la espiral inflacionista que vive España, Huertas ha querido poner de manifiesto que la salud financiera de Mapfre es magnífica. «Con los estándares que nos pide la Unión Europea, estamos en el nivel más alto de solvencia, superando con creces las obligaciones exigidas por la legislación» ha celebrado.

Una solvencia y liquidez que ha permitido a la aseguradora hacer frente a este alza de precios. «Hay una realidad, el seguro no vida -coche, hogar, salud…- depende de costes de actividad que se están inflacionario. Pese a que en los últimos meses parece que se está relajando, los IPC sectoriales son mucho más altos. Esto nos está afectando. Sin embargo, el precio de los seguros no es una tabla rasa: no estamos indexados a la inflación porque nuestros precios están personalizados» ha remarcado.

En cuanto a la polémica con el supervisor, Huertas ha señalado que España es el único país donde el supervisor no es independiente. «Lo queremos pagar nosotros, queremos un supervisor especializado. Al no ser independiente está supeditado a las decisiones políticas. Por eso, en estos momentos, somos libres para subir o bajar precios, manteniendo nuestra solvencia y protegiendo a nuestros clientes» ha sentenciado.

El presidente de Mapfre ha valorado los nuevos riesgos del panorama actual, como son el cambio climático o los ciberataques, asegurando que Mapfre se encuentra preparada para adaptarse a los nuevos contextos, trabajando, mejorando e invirtiendo en seguir avanzando.