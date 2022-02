Cualquier excusa es válida para practicar deporte. Realizar cualquier tipo de actividad deportiva de forma habitual es realmente importante para mantener una buena salud, y no sólo hablamos de salud física, también de salud mental. El ejercicio nos permite desconectar, liberar estrés y mantener una buena forma física, de ahí a que quienes lo practican con cierta regularidad siempre lo recomienden. Es cierto que comenzar el hábito puede ser difícil, pero se hace mucho más llevadero con todas las facilidades que nos ofrece Decathlon.

La tienda deportiva de Decathlon cuenta con los mejores productos para realizar cualquier tipo de deporte. No importa si tú prefieres salir a patinar, salir a correr, practicar ejercicio acompañado o quedarte en casa y hacer una rutina de entrenamiento. Necesites lo que necesites, lo encontrarás aquí a un precio irrepetible.

En esta ocasión, Decathlon nos propone un set deportivo para divertirte mientras haces deporte. ¿Quieres saber cuál es este set que podrás conseguir por menos de 15 euros? Te lo mostramos a continuación.

Set para hacer deporte y divertirte en Decathlon

Se trata de este set de ping pong pensado para jugar en cualquier parte, sólo necesitarás una mesa en la que colocar la red y disfrutar de algunas partidas divertidas con tus amigos o familiares. Este set incluye un rollnet pequeño, dos palas y dos pelotas, el kit perfecto para llevar en todas tus excursiones.

La red se instala fácilmente en menos de 10 segundos y es apto para cualquier mesa de hasta 90cm de ancho y 5cm de grosor, es decir, cualquier mesa corriente que no tenga un diseño especial. Así que tan sólo tendrás que meter el pack en la mochila y sacarlo cuando menos lo esperen para disfrutar en grupo.

Eso sí, a pesar de que este set está pensado para adultos, las palas son de tamaño pequeño, por lo que también podrán jugar los niños, algo que es muy importante y es que no hay nada mejor que inculcarles esa pasión por el deporte desde que son pequeños.

Este producto de Decathlon está pensado para usarlo en grupo o, al menos, en parejas de dos personas, pero lo cierto es que también puedes usarlo tú sólo en casa y practicar para ser el mejor al ping pong. Tan sólo tendrás que pegar la mesa a la pared y ajustar la red. Luego sólo tendrás que tirar la pelota y hacer que esta vuelva dando en la pared. ¡Podrás convertirte en el campeón del grupo!

Lo mejor de todo es que este set tiene un precio bastante económico, tan sólo te costará 14,99 euros. Así que por menos de 15 euros tendrás diversión asegurada todo el tiempo tanto en el caso de los mayores como de los pequeños.

El producto, además, cuenta con una garantía de tres años completos y cumple al 100% la normativa europea en cuanto a materiales de fabricación. ¡No existe mejor pack deportivo para llevar siempre a cuestas! No ocupará nada de espacio en la maleta, así que no tienes excusas para no llevarlo siempre.