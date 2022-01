¿El estrés afecta el embarazo? Es bien sabido: el estrés es la causa de muchos males y dolencias de nuestro siglo: infartos, ciertos tipos de cáncer, trastornos cardíacos y psicológicos. Pero en los últimos tiempos, también debido a los numerosos casos de infertilidad, se ha planteado la cuestión de cuánto puede influir el estrés en las dificultades de concepción.

¿El estrés afecta el embarazo?

El cortisol, comúnmente llamada hormona del estrés, es producida por la corteza suprarrenal y controla el metabolismo de grasas, azúcares, proteínas y regula la presión arterial.

Hay muchas causas que pueden elevar los niveles de cortisol: medicamentos que contienen estrógeno, carbonato de litio, ejercicio extenuante y alcohol. Además, se ha descubierto que los mecanismos incorrectos del metabolismo del cortisol provocan el síndrome de ovario poliquístico, que a su vez provoca problemas de fertilidad y una mayor tendencia al aborto.

Estrés y fertilidad

Los mecanismos de acción del estrés sobre la fertilidad aún no se comprenden completamente, pero parece tener incidencia en el sistema nervioso central, en la regulación de neurotransmisores y hormonas como, por ejemplo, prolactina y gonadotropinas.

Los niveles elevados de CRH (hormona liberadora de corticotropina) provocan la inhibición de las gonadotropinas y la consiguiente reducción de los niveles de LH (hormona luteinizante) que en el hombre sirve para estimular la producción de testosterona y en la mujer para preparar la ovulación.

Por tanto, en las mujeres, la producción deficiente de LH provoca anovulación (ausencia de ovulación), hipogonadismo y amenorrea (ausencia de menstruación).

Además, parece que el estrés puede provocar esterilidad temporal o aborto espontáneo , especialmente en mujeres que tienen ciclos menstruales de 35 días o más.

Posibles causas de estrés

Características de personalidad como neurosis, pesimismo e introversión,

ansiedad, depresión y estado de ánimo negativo

como neurosis, pesimismo e introversión, y estado de ánimo negativo Ver la infertilidad como una amenaza o una pérdida

o una pérdida La condición de infertilidad al resultado del tratamiento

al resultado del tratamiento Insatisfacción marital y mala comunicación marital

Tratamientos para el estrés y la infertilidad

El estrés no solo es malo para las parejas que intentan concebir un bebé de forma natural, sino también para quienes se someten a un tratamiento de reproducción asistida . De hecho, los estudios confirman que los eventos estresantes en pacientes sometidos a fertilización in vitro están asociados con tasas de éxito más bajas. No se trata del estrés causado por la situación de infertilidad, sino por otros eventos específicos que pueden ocurrir en la vida de las personas. Por ello, algunos médicos recomiendan posponer unos meses los tratamientos de fertilidad si en los últimos periodos se han presentado situaciones especialmente estresantes, como duelo, despidos, preocupaciones por enfermedades de amigos o familiares.