El embarazo es un momento muy importante en la vida y, al mismo tiempo, lleno de emociones, tanto para las madres como para los padres. Junto con el entusiasmo y la alegría, la ansiedad, los miedos y las preocupaciones también se hacen sentir inevitablemente , lo que puede contribuir a crear tensiones considerables. Veamos entonces cómo evitar el estrés durante el embarazo.

Cómo evitar el estrés durante el embarazo

¿Cómo manejar el estrés durante el embarazo? Veamos a continuación varios consejos, para dar espacio a la felicidad y limitar las preocupaciones, evitando así que se produzcan situaciones de estrés durante el embarazo.

Trabaja pero no demasiado

En primer lugar, tómate un tiempo para disfrutar este momento y no exageres. Recuerda que tu prioridad debe ser no transmitir tensión a tu hijo, y tampoco es cuestión de demostrarle a nadie que tú también puedes hacer lo impensable. No te estamos diciendo que debes dejar de hacer todo, sino que debes ralentizar gradualmente las actividades que te estresan más.

Piensa además que a medida que avance el embarazo, notarás el peso del bebé y te sentirás más cansada por lo que debes intentar ir preparándote y mentalizarte que no siempre es necesario llegar a todo. De hecho, tu única prioridad en estos momentos es que te encuentres bien, que disfrutes de los meses embarazada y que tu bebé se vaya desarrollando sin problema.

Mímate y tómate un tiempo para ti

Tómate un tiempo para experimentar el embarazo de forma intensa, posiblemente junto con tu pareja. Reemplaza una de las actividades que te estresan por otra más relajante: puede ser una actividad física ligera , unas pequeñas vacaciones o una simple velada con amigos .

No descuides tu salud

Se escrupulosa en los controles y precisa en seguir las indicaciones del ginecólogo o partera que te acompañe; Será más fácil identificar cualquier deficiencia de vitaminas u otras sustancias necesarias para tu bienestar y el del feto . También evalúa remedios naturales como osteopatía, la acupuntura, así como la ingesta de hierbas terapéuticas como bálsamo de limón y el manzanilla, que reducirá el nerviosismo con sus propiedades calmantes .

Pide ayuda

Si trabajas y cuidas la casa y tal vez ya tienes otros hijos, pídele ayuda a tu pareja, familiares o una empleada doméstica , delegando los quehaceres diarios a alguien de tu confianza.

La importancia de dormir bien

Duerme al menos 8 horas por la noche y toma siestas durante el día cuando sienta la necesidad; escuchar a tu cuerpo te ayudará a manejar el estrés, la ansiedad, la fatiga y las molestias típicas del embarazo.