Esperar el nacimiento de un bebé es un evento que somete a la mujer a numerosos cambios psicofísicos, y no es tan raro que desarrolle un estado de ansiedad en el embarazo, ligado a varios factores que tienen un impacto diferente entre mujer y mujer. Por ello es importante mantener la calma y aplicar remedios y trucos como los que ahora os ofrecemos. Veamos, cómo controlar la ansiedad del embarazo.

Cómo controlar la ansiedad del embarazo

La preocupación por las condiciones socioeconómicas, por las condiciones físicas, la relación con la pareja, la carga repentina de responsabilidad y expectativas de futuro, el miedo al parto, a no estar a la altura, etc. El estrés derivado de todos estos pensamientos puede derivar en el hecho de tener mucha ansiedad a raíz del embarazo y que será bueno controlar mediante algunas prácticas y trucos.

Ansiedad del embarazo: que es y que la causa

Para una mujer embarazada, la cantidad de cambios físicos, mentales y existenciales que ocurren en tan poco tiempo pueden ser repentinos y difíciles de manejar, y podrían conducir a un aumento del estrés. Sentirse abrumado es una consecuencia natural, y el riesgo de padecerlo es mayor si tienes un embarazo de alto riesgo, si ya has tenido algún trastorno del estado de ánimo, dificultades en embarazos anteriores o has experimentado altos niveles de estrés en la vida y las relaciones. Uno de los síntomas más comunes de la ansiedad durante el embarazo es el insomnio gravídico, un trastorno generalmente transitorio en el que no puedes completar un ciclo completo de sueño sin despertarte en medio de la noche.

Esta repentina propagación de ansiedad y tensión durante la gestación se debe a la presencia de hormonas como la gonadotropina, progesterona, estrógeno y prolactina, que provocan cambios físicos y emocionales en las mujeres embarazadas.

De la ansiedad a los ataques de pánico

Muy a menudo, las preocupaciones derivadas del parto y la condición particular en la que se encuentra pueden provocar verdaderos ataques de pánico. Según el modelo cognitivo conductual (Clark), los ataques de pánico son el resultado de una interpretación excesivamente distorsionada y expandida de las sensaciones somáticas, inofensivas y transitorias asociadas con la ansiedad: la taquicardia y la sensación de asfixia, para una mujer embarazada particularmente sensible, se asocian con condiciones. mucho más graves como infarto de miocardio, desmayos, pérdida de control. Esta cadena de reacciones psicofísicas de alarma se amplifica y produce nuevas sensaciones que conducen a un ataque de pánico que no son nada bueno ni para la mujer ni para el bebé.

Los mejores remedios para lidiar con la ansiedad del embarazo

El mal humor y la ansiedad asociados al embarazo tienden a resolverse sin necesidad de intervenciones especiales, pero puede ser útil para aliviar los síntomas y vivir el período de gestación de la mejor manera posible, practicando técnicas de relajación o respiración, o siguiendo cursos de yoga.

Sin embargo, también existen nutrientes que ayudan a equilibrar el estado de ánimo de la mujer embarazada, como el Omega 3 y los ácidos grasos, contenidos en particular en el pescado azul y en los frutos secos; pero es sobre todo la teanina, un aminoácido presente en el té verde, que tiene una marcada propiedad calmante y ansiolítica.

Hacer ejercicio es por último, otro remedio que te permitirá aliviar la ansiedad que sientes. El estrés se elimina con el ejercicio físico pero también con solo salir a caminar media hora. Centrar la mente en otras actividades, quemar «estrés» y poder respirar aire puro te ayudarán a sentirte mejor y sin tanta ansiedad.