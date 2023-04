¿Hay que declarar las criptomonedas? Mucho cuidado te podría caer esta multa

Las criptomonedas se han convertido en el «pan de cada día» de millones de personas, una forma más de ganarse la vida o de hacer pagos, cada día con mayor presencia a nivel global, lo que hace que sea muy importante saber cómo funcionan en todos los sentidos si las utilizas o tienes pensado hacerlo en un futuro. Si te preguntas si hay que declarar las criptomonedas a la hora de hacer la declaración de la renta, sigue leyendo y te damos toda la información al respecto… ¡no pierdas detalle!.

Es importante tener en cuenta que los plazos para hacer la declaración de la renta 2022 son del 11 de abril al 30 de junio, por lo que es ya a partir de mañana que se puede presentar la declaración. El 11 de abril de 2023 es la fecha en la que se puede empezar a presentar de forma telemática, mientras que si la haces por teléfono el plazo comenzará el 5 de mayo, y para hacerlo de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria deberás esperar hasta el 1 de junio. Tanto por teléfono como de forma presencial es imprescindible pedir cita previa.

¿Se tienen que declarar las criptomonedas?

Debido al auge que estaba experimentando en nuestro país esta divisa digital, la Agencia Tributaria incluyó ya el año pasado una casilla para declarar las criptomonedas, la cual seguirá estando presente este año, por lo que sí, en la declaración de la renta 2022 debes declarar tus criptomonedas, aunque depende de las cantidades que hayas manejado, tal y como sucede con las rentas del trabajo y la obligatoriedad o no de presentar la declaración para los ciudadanos.

Si los ingresos totales que has tenido con las criptomonedas no superan los mil euros, entonces no deberás declararlas, pero si superan esa cifra, sí deberás hacerlo, sin importar si provienen de nóminas, alquileres, dividendos, intereses o cualquier otra ganancia. Y mucho cuidado, porque no declarar las criptomonedas acarrea importantes sanciones económicas. En el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal se establecen sanciones de hasta 5.000 euros para cualquier ciudadano que engañe u oculte información, y esto afecta también ahora a las criptomonedas.

Concretamente, según esta ley, “por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros”. Además, hay otra sanción que se activa en el caso de que haya retrasos a la hora de informar a la Agencia Tributaria sobre tus criptomonedas: “La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada elemento patrimonial individualmente considerado según su clase, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria”.