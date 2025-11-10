Una gerente de Primark revela lo que gana el mes y hace replantear el futuro a más de uno: «Ni nómina es de…»

Una trabajadora de Primark ha desvelado su nómina mensual y la publicación realizada en Francia ha traspasado fronteras. Esta gerente de una tienda de esta cadena situada en el norte del país ha contado durante una entrevista todos los secretos económicos de su trabajo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nómina de una trabajadora de Primark en Francia.

La protagonista de esta historia es Marion Broncel, una trabajadora francesa que está a los mandos de una tienda Primark ubicada en Noyelles-Godault, una ciudad francesa ubicada en Pas-de-Calais, región situada al norte del país, casi en la frontera con Bélgica. Esta gerente de la cadena irlandesa de ropa, que pertenece al grupo Associated British Foods, ha contado durante una entrevista a Le Figaro todos los secretos sobre su nómina y las condiciones laborales que tiene como gerente de esta tienda de ropa.

Según informa este medio, Marion entró en la empresa en el pasado año 2016 como supervisora y en menos de una década ha pasado a dirigir un establecimiento que cuenta con 5.100 metros cuadrados, con sus 37 cajas registradoras, 59 probadores y 239 empleados. Lógicamente, su sueldo también ha sido duplicado en estos últimos años en los que se ha convertido en la jefa de la tienda.

«Empecé como supervisora, un puesto superior al de dependienta. Luego fui ascendiendo poco a poco: gerente, jefa de departamento, gerente sénior en la tienda de Noyelles, subgerente… hasta llegar a gerente de tienda», cuenta durante la entrevista sobre su trayectoria profesional, que comenzó como aprendiz en la cadena Auchan hasta fichar en 2016 por Primark para ser supervisora en una tienda de Lille. «En Primark, no importa de dónde vengas, todos pueden crecer», cuenta durante la entrevista concedida a este medio francés.

Así es la nómina en Primark

Marion también desvela en Le Figaro cuál es su nómina mensual como gerente de una tienda de Primark en Francia. Este medio también indica que la remuneración varía según el tamaño de la tienda y la experiencia de la trabajadora, por lo que un gerente comienza con un salario de alrededor de 66.000 euros brutos al año, que se traduce en 4.125 euros netos al mes. A esto hay que sumar una paga extra en Navidad, una bonificación anual por rendimiento de trabajo y descuentos para todos los empleados. Así que estas cantidades pueden crecer significativamente.

Marion también desvela en este medio francés la nómina que pueden tener a día de hoy las personas que tengan el cargo de supervisoras en Primark, que fue el antiguo puesto de esta trabajadora. El salario bruto anual puede estar en 32.000 euros al año, que es una cantidad de alrededor de 2.000 euros limpios al mes.

Aquí yace una de las principales diferencias de Francia con respecto a España, que está en la calidad de los salarios. Pese a que Pedro Sánchez siga empeñado en afirmar que la economía española va como un tiro, lo cierto es que el coste de la vida ha subido en los últimos años en mayor proporción que los salarios, que siguen siendo precarios. Esto ha dejado en una situación cercana a la vulnerabilidad a millones de familias que tienen problemas para llegar a final de mes.

Mientras que la media salarial en España está fijada en 1.297,92 brutos al mes (el INE cifró el sueldo bruto anual en 2023 en 15.575 euros), en Francia el salario medio en ese mismo año estuvo fijado en 2.730 euros brutos al mes. Una diferencia muy significativa entre un sueldo y otro que se ve fijado en la nómina de esta trabajadora del Primark que se ha hecho viral en las redes sociales y que ha indignado a un gran número de españoles.