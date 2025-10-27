Miles de afectados por la suspensión de la alta velocidad de Francia a Barcelona tras un incendio en Lyon

Un acto vandálico ha obligado a suspender «numerosos» trenes de alta velocidad de Francia a Barcelona este lunes y ha dejado a miles de viajeros afectados, tal y como ha confirmado la compañía ferroviaria estatal SNCF, que no ha aportado las cifras exactas de usuarios perjudicados. Sin embargo, SNCF sí que ha señalado que la circulación de trenes se encontraba «fuertemente perturbada». La causa ha sido un incendio provocado en unas instalaciones de Lyon.

El suceso de vandalismo ha tenido lugar, más concretamente, entre Lyon y Valence y ha dejado ese corredor ferroviario, uno de los que más tráfico soporta en Francia, con los servicios interrumpidos. Son trenes de alta velocidad que salen desde el norte del país galo en dirección a ciudades como Marsella, Montpellier o Barcelona.

El acto vandálico se ha detectado en unas instalaciones de señalización. El incendio ha sido provocado justo cuando los escolares franceses se encuentran en plenas vacaciones de otoño, una época en la que el tráfico ferroviario experimenta un aumento notable en el interior del país.

La Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) ha instado a los usuarios de las líneas que circulan por ese corredor del Ródano que aplacen sus desplazamientos y que, antes de dirigirse a la estación desde las que deben iniciar su viaje, verifiquen si el trayecto de sus trenes se mantienen. Entre los viajeros afectados se encuentran los de las líneas Barcelona-Lyon y Barcelona-París.

Por su parte, el ministro de Transportes de Francia, Philippe Tabarot, ha explicado que durante la pasada noche se han incendiado de manera intencionada «cables ferroviarios al sur de Valence TGV». Tabarot ha asegurado que «todos los equipos de SNCF Réseau se han movilizado para restablecer la circulación lo antes posible» y que, tras «estos actos de vandalismo inaceptables» que «perturban gravemente el tráfico» -con «varias decenas» de rutas afectadas-, sólo piensa «en los viajeros afectados por estos importantes retrasos en este período de vacaciones escolares».

Finalmente, el ministro de Transportes ha aclarado que los gendarmes ya están trabajando en la zona para identificar a los autores del sabotaje, a los que se les «sancionará severamente».