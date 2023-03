El fruto seco que no engorda está en Mercadona y es una locura

¿Qué hay mejor que un buen puñado de frutos secos para «matar el gusanillo» que muchas veces notamos a media mañana o a media tarde? Además, los frutos secos no pueden faltar en una dieta sana y equilibrada, pero lo cierto es que resultan muy calóricos y de ahí que suela recomendarse no superar la ingesta de 30 gramos al día. ¿Pero y si queremos más? Mercadona tiene la solución para ello, con una de sus más recientes novedades. El fruto seco que no engorda y que es una locura.

Mercadona tiene el fruto seco que no engorda

Si eres de las personas que no se puede resistir a tomar un puñado de frutos secos todos los días, o buscas un «snack» que sea todavía más saludable que estos, ya que no quieres que engorde, tienes la mejor opción de todas en una de las novedades que ya está arrasando en todos los supermercados de Mercadona.

Disponible precisamente en su sección de frutos secos, la Mezcla de Semillas de Hacendado es actualmente, es uno de los productos que no falta en ninguna cesta de la compra de los «Jefes» de Mercadona. Una mezcla de semillas variada y saludable, que no engorda y que puedes comer a modo de «snack» o también añadir a todo tipo de platos.

En esta mezcla de semillas podemos encontrar: Pipas de girasol peladas, semillas de sésamo natural, semillas de lino marrón, pipas de calabaza peladas, así como semillas de amapola., por lo que es una selección de las mejores y más saludables semillas, fuente de Omega 3 y con un alto contenido en fibra.

Deliciosas semillas que podemos añadir a nuestras ensaladas, sopas, zumos, yogures y cereales. O también, las podemos utilizar para enriquecer platos de carne y pescado. Y en el caso de que desees recetas que tengan una textura más crujiente, puedes añadir unas cucharadas de estas semillas a tu pan, magdalenas y tortitas caseras.

Por otro lado, puedes también llevarlas en el bolso o en tu mochila y recurrir a ellas en esos momentos en los que de repente notes un poco de hambre. Una forma saludable de apaciguar el apetito antes de comer o de cenar.

Si deseas probar esta mezcla de semillas en tus recetas o para comerlas a puñados, puedes encontrarlas ahora tanto en las tiendas físicas de Mercadona como en su tienda online. Se venden en un paquete de 200 gramos a un precio de 1,39 euros.