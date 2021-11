Este miércoles la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, afirmó con contundencia que «técnicamente no se puede derogar la reforma laboral». ¿Movimiento político o realidad? En OKDIARIO hemos hablado con cuatro abogados laboralistas especializados en el tema que nos han explicado que «esta explicación no es cierta. Cualquier ley o norma preexistente puede derogarse a pesar de que pueda suponer un proceso complejo».

Carlos Lacaci, abogado y socio director de Lacaci & Delgado, explica a este diario que «técnicamente claro que se puede derogar la reforma laboral». «Lo que no se puede hacer es derogarla sin acuerdo y mediante minorías parlamentarias. Se puede derogar cualquier ley y por supuesto también en relación a las normativas laborales y al estatuto de los trabajadores. Cuando Díaz defiende que no se puede derogar, quiere decir que no se puede derogar de manera total por la vía que el Gobierno defiende», añade Lacaci.

Por su parte, Luis García Botella, socio fundador de GBA Label, señala , en la misma línea que Lacaci que «desde el punto de vista del derecho cualquier ley es derogable». «Siempre que hay una norma y se hace alguna modificación eso ya es una derogación. Es parcial, pero sí lo es. Así está recogido en el artículo 2 del código civil. Lo que pretende el Ejecutivo por lo tanto es hacer una modificación parcial pero que cambiará algunas normas de la reforma laboral de 2012», remarca García.

Mientras, Fernando Fanego, asesor jurídico, destaca que «el Gobierno quiere hacer una modificación parcial de la reforma laboral de 2012». «Al final es una derogación, cambiar algunos aspectos de la norma anterior porque les interesa desde el punto de vista político. Especialmente cuando está claro que existe una clara animadversión por la temporalidad de la anterior reforma», añade Fanego.

Portavoz del Gobierno

Ester viernes, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha ido más allá sobre las intenciones del Ejecutivo con la reforma laboral: «Una nueva norma deroga siempre la anterior y no se puede derogar si no hay una alternativa», ha sentenciado durante una entrevista. De este modo, Rodríguez, en clara alusión a las palabras de la ministra Díaz, ha defendido que cualquier modificación que se haga en la norma de 2012 supondrá derogar esta ley.

«Por su puesto que hay nuevas sensibilidades y que se puede estudiar hacer cambios y modificar puntos. Pero no es lo mismo una derogación parcial que una total», destaca Adriana Delgado abogada socia en Lacaci & Delgado. Hay que recordar que desde Podemos siempre han defendido la necesidad de derogar la reforma laboral del PP de forma íntegra, algo que parece que será complicado teniendo en cuenta las posturas que mantienen actualmente tanto los sindicatos como la patronal.