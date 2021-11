Este miércoles el Gobierno ha mantenido la primera reunión con los agentes sociales tras haber logrado marcar una hoja de ruta en el seno del Ejecutivo. Sin embargo, tal y como ha podido saber OKDIARIO a través de fuentes cercanas a la negociación, «no ha habido cambios ni propuestas nuevas por parte del Gobierno», por lo que tanto la patronal como los sindicatos tendrán que esperar a recibir un nuevo documento durante las próximas semanas.

La reunión que dio comienzo a las 11.30 de la mañana se ha alargado hasta pasadas las 14.00 del mediodía. «La reunión de este miércoles ha mantenido el tono cordial, pero también ha reflejado la complejidad de uno de los retos que se plantea que es reducir la temporalidad en el mercado laboral», añaden las fuentes citadas anteriormente. Y es que la temporalidad está siendo uno de los principales escollos a salvar en esta negociación que tiene como objetivo derogar la reforma laboral del 2012.

Fuentes del diálogo social han calificado la reunión de este miércoles de «bronca», en tanto que en el Ministerio de Trabajo no han ocultado que quizá no era el momento más propicio para presentar esta propuesta justo ahora que se está tratando de llegar a un acuerdo para modificar la regulación del mercado de trabajo. No obstante, fuentes del Ministerio de Trabajo han informado de que ha sido una reunión constructiva, con las dificultades a la altura del reto de reducir la temporalidad.

La limitación de la temporalidad en el mercado laboral es un tema espinoso para la patronal, a lo que se ha sumado su malestar tras proponer este martes la Seguridad Social un aumento transitorio de las cotizaciones para hacer frente al incremento del gasto que hasta 2050 provocará la jubilación de los nacidos durante el «baby boom».

Por el momento parece que el encuentro mantenido este martes en el seno del Ejecutivo, con la presencia de las ministras de Economía, Nadia Calviño, y Trabajo, Yolanda Díaz, sólo ha servido para tratar de trasladar una imagen de unidad y cohesión que, por el momento, aún no se ha traducido en una propuesta concreta. Tal y como ya explicamos en este diario, a partir de este momento se producirán tres reuniones semanales tanto entre distintos ministerios como con los agentes sociales hasta que haya una cuerdo, siendo la fecha límite el 31 de diciembre.

Por su parte, la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este miércoles en el Congreso que «el debate» en el Gobierno sobre la derogación de la reforma laboral «ya está zanjado», y por eso ha pedido «dejar que trabaje la mesa del diálogo social» que negocia estos cambios. «Vamos a abordar los problemas fundamentales del mercado de trabajo, que es la precariedad y la temporalidad, y en esto creo que hemos de dejar que trabaje la mesa», ha dicho Díaz, tras insistir en que «el ruido no ayuda».

Voces de alerta

Este mismo martes, fuentes de uno de los sindicatos mayoritarios que formarán parte de la mesa de negociación explicaron a OKDIARIO que no creían que «de la reunión de este miércoles saliera un acuerdo». Mientras, desde la patronal madrileña Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (Ceim), destacaron la necesidad de «tener una voz única, por parte del Gobierno, para poder trabajar en un marco laboral que aborde los problemas reales del mercado de trabajo».

Yolanda Díaz, que tenía su propuesta de derogación prácticamente lista, mandó el documento para revertir el marco laboral del PP a los sindicatos y otros ministros el pasado 14 de octubre. Lo hizo sin consensuar previamente el texto con sus compañeros y prácticamente excluyendo de la negociación a la patronal. Por lo que parece, todo apunta a que este es el último documento que han recibido los agentes sociales ya que este mismo miércoles, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado que «están esperando a que el Ejecutivo haga una nueva propuesta».