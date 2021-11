Tras la sorprendente jornada de este martes en la que el Gobierno volvió a anunciar un acuerdo para derogar la reforma laboral del PP, este miércoles el Ejecutivo tendrá que defender su hoja de ruta frente a los sindicatos y la patronal. Sin embargo, tal y como ha podido saber OKDIARIO a través de fuentes cercanas a los agentes sociales, estos no son «muy optimistas» sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

El Gobierno emitió un comunicado en el que aseguró que está «comprometido con la derogación de la reforma laboral en los términos del acuerdo de coalición y del Plan de Recuperación» enviado por el Ejecutivo a la Comisión Europea (CE). Esta afirmación ha generado una gran polémica ya que en los documentos enviados a Bruselas no aparecía mención alguna que hablase sobre derogar la reforma laboral de forma explícita.

Concretamente, el componente 23 del Plan de Recuperación referido a la reforma laboral y remitido a Bruselas señala que el Gobierno de España se compromete a recuperar la ultraactividad, que un convenio no decaiga hasta que entra en vigor el siguiente, que prevalezca el convenio sectorial sobre el de empresa y que se impida la externalización de servicios a través de la subcontratación. Pero ni una sóla palabra sobre derogar la reforma actual.

A partir de ahora – tal y como han explicado a este diario fuentes cercanas a la negociación – habrá una pre reunión todos los martes, una reunión con los agentes sociales los miércoles y una post reunión los jueves. Así se procederá hasta finales del mes de diciembre o hasta el momento en el que haya un acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal. En las reuniones de los martes y los jueves participarán los ministerios de Economía, Trabajo y Seguridad Social y se unirán de forma excepcional otros ministerios cuando el asunto esté relacionado con su cartera.

«No creemos que en esta reunión salga aún un acuerdo», explican a este diario fuentes de uno de los sindicatos mayoritarios que formarán parte de la reunión de este miércoles. Mientras, desde la patronal madrileña Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (Ceim), destacan que «necesitamos una voz única, por parte del Gobierno, para poder sentarnos a trabajar en un marco laboral que aborde los problemas reales de nuestro mercado de trabajo».

En el caso de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) por el momento defienden que «todavía no se conoce el detalle de lo que planean modificar, así que habrá que esperar a lo que planteen este miércoles en la mesa de reforma laboral». En la misma línea se han situado desde la Asociación de Autónomos (ATA) donde defienden que no se pronunciarán hasta no conocer el contenido completo del documento que presente el Gobierno.

Detalles del acuerdo

Yolanda Díaz, que tenía su propuesta de derogación prácticamente lista, mandó el documento para revertir el marco laboral del PP a los sindicatos y otros ministros el pasado 14 de octubre. Lo hizo sin consensuar previamente el texto con sus compañeros y prácticamente excluyendo de la negociación a la patronal.

De este modo, el Gobierno se enfrentará este miércoles a un nuevo problema que será el de lograr el visto bueno tanto de los sindicatos como de la patronal. Eso teniendo en cuenta que por el momento se desconocen los detalles en cuanto al contenido alcanzados en el Gobierno esto martes. Por ello, la última propuesta y la que prevalece por el momento es la redactada por Díaz, que recoge aspectos como que «la contratación temporal no podrá superar el 15% de la plantilla anual de cada empresa» y que los actuales ERTE pasarán a designarse como Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE).

De acuerdo con el actual borrador «el MSE sólo podrá ser aplicado durante un concreto periodo temporal de referencia y por un porcentaje máximo de reducción de la jornada ordinaria a desarrollar dentro del mismo, que podrá aplicarse sobre la jornada diaria, semanal o mensual», tal y como dice el texto al que ha podido tener acceso OKDIARIO. «La autorización del MSE dará acceso a la empresa y a las personas trabajadoras afectadas a los beneficios en materia de cotizaciones y de protección por desempleo que se determinen reglamentariamente», añade.