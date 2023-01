La eurodiputada que cuestionó el reparto de los fondos UE visitará España para pedir cuentas al Gobierno

De las advertencias a los hechos. La eurodiputada alemana Monika Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que criticó duramente la opacidad del Gobierno español en el reparto de los fondos europeos, desembarcará en Madrid el 20 de febrero para exigir explicaciones al Gobierno.

Esta comisión ha solicitado reunirse con cuatro ministros para averiguar en qué se ha gastado el Ejecutivo de Pedro Sánchez los 40.000 millones que ya ha entregado la UE a nuestro país de los fondos Next Generation. Se trata de Nadia Calviño (Economía), María Jesús Montero (Hacienda), José Luis Escrivá (Seguridad Social) y Reyes Maroto (Industria y candidata socialista a la alcaldía de Madrid).

Como ha venido informando OKDIARIO, el Gobierno sólo ha repartido el 29% de lo presupuestado en 2022, y su destino es desconocido en buena medida. Según ha denunciado este medio, parte del dinero se está destinando a obras propias del Plan E de Zapatero, incluyendo carriles bici o acondicionamientos de playa, e incluso en un «plan nacional de algoritmos verdes».

«No tenemos ni idea en que se ha gastado el Gobierno español los 11.500 millones de euros que Europa ha remitido a Madrid [hasta ese momento]… Ni idea…», dijo Hohlmeier en octubre. «Aquí tenemos una responsabilidad y no le puedo decir a nadie en qué se está gastando el dinero en España. No se lo puedo explicar a nadie. Ni idea de cómo lo gasta. Esto no es presentable. Esto no es aceptable», añadió.

Esta eurodiputada conservadora alemana no es la única que ha cuestionado la actuación del Ejecutivo español con los fondos europeos. En España, la CEOE es la instancia que más crítica que el dinero no está llegando a las empresas (y que muchas ni lo piden por las trabas burocráticas), y hasta el PNV, socio de Sánchez, ha cuestionado el plan de recuperación.

Pero también otros organismos europeos están cercando al Gobierno por este asunto. Como se recordará, la Comisión amenazó con congelar la entrega de más fondos por la falta de control en su reparto, aunque posteriormente dio marcha atrás. Eso sí, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha vuelto a advertir de que puede suspenderlos si España sigue sin presentar la reforma de las pensiones -que implicará su recorte- a la que se había comprometido en 2022 y que aún no ha remitido.

La misión del Europarlamento también se entrevistará con la anterior directora general para el Plan de Recuperación y responsable del reparto de los fondos, Rocío Frutos, que fue destituida por Montero tras la amenaza de congelación de Bruselas. Y también se verá con su sustituto, Jorge Fabra, hermano de una consejera de Enagás, pese a que esta empresa opta al dinero europeo.

Los eurodiputados que visitarán España también se entrevistarán con consejeros de varias comunidades autónomas, con la CEOE, con algunas de las asociaciones sectoriales más interesadas en el reparto, sindicatos y consultoras.