Bruselas congela los fondos europeos para España por la falta de control al repartir el dinero

La Comisión Europea (CE) ha congelado la entrega de nuevos fondos europeos Next Generation para España por la falta de control a la hora de repartir el dinero, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha cumplido los plazos de Bruselas a la hora de poner en marcha un nuevo mecanismo para vigilar el gasto, según asegura la agencia de noticias Bloomberg. El Ejecutivo no ha sido capaz de desarrollarlo pese a que el organismo comunitario había dado ya a España una prórroga de nueve meses adicionales, que finalizaba en el mes de octubre.

España fue el primer país que recibió fondos europeos para la reconstrucción de la economía después del impacto de la pandemia y el más beneficiado por los mismos. Hasta la fecha, ha recibido un total de 31.000 millones de euros, de un total de 140.000 millones comprometidos entre subvenciones y préstamos, y la falta de rigor a la hora de saber a qué proyectos va a destinar este montante el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha provocado esta congelación de nuevos desembolsos.

Se trata de un varapalo para el Gobierno, ya que la congelación del maná europeo pone en riesgo los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 tan sólo una semana después de su presentación, y con una recesión económica a la vista, como ya prevén importantes organismos nacionales e internacionales.

El Gobierno ignoró a Bruselas

Altos funcionarios de la Comisión Europea (CE) advirtieron al Ministerio de Economía -cartera de Nadia Calviño-, durante una visita a Madrid el mes pasado, de que no habría más desembolsos hasta que el sistema de auditoría estuviera puesto en marcha y en pleno funcionamiento.

Una postura que choca con las declaraciones de Calviño, que ha presumido en numerosas ocasiones del gran despliegue que está haciendo el Ejecutivo en materia de fondos europeos impulsando la actividad con la financiación de más de 28.800 proyectos en todo el país. Sin embargo, las propias empresas, en especial las pymes, se han quejado de la mala gestión de Economía en el reparto de las ayudas, hasta el punto de que el 55% ha decidido renunciar a pedirlos, como informó OKDIARIO.

España ha recibido hasta ahora tres transferencias del fondo de recuperación, pero ha publicado poca información sobre el gasto real precisamente porque el sistema de control no está en pleno funcionamiento. El año pasado, España gastó alrededor del 27% de lo que presupuestó en desembolsos de fondos de recuperación o alrededor de 6.500 millones de euros, según cálculos del grupo de expertos con sede en Madrid Fedea.