Esto es lo que tienes que decir si te preguntan si quieres copia de la compra, según el Banco de España

Cuando realizamos un pago con tarjeta, ya sea en una tienda, un restaurante o cualquier establecimiento, suele haber una pregunta recurrente por parte del vendedor: «¿Quieres copia?». Aunque muchos consumidores han adquirido la costumbre de rechazarla para evitar acumular papel innecesario en sus carteras, el Banco de España ha emitido una serie de recomendaciones que invitan a reflexionar antes de tomar una decisión automática. Y es que, aunque a primera vista pueda parecer un simple justificante de compra sin importancia, esta copia tiene una función que puede ser crucial en determinados casos.

El auge de los pagos con tarjeta, especialmente a través de sistemas contactless y dispositivos móviles, ha facilitado las transacciones diarias, reduciendo el uso de dinero en efectivo. Sin embargo, también ha provocado que, en muchas ocasiones, no prestemos la suficiente atención a los detalles de la operación. Basta con un simple gesto para completar una compra, lo que puede llevar a no verificar correctamente el importe cobrado o, en algunos casos, a ser víctimas de errores o incluso fraudes. Es por ello que la decisión de solicitar o rechazar la copia del pago debería tomarse con más cautela. Recibir o no el ticket de compra no es sólo una cuestión de comodidad o ecología. Según el Banco de España, hay situaciones en las que disponer de este comprobante puede ser la clave para detectar irregularidades, llevar un mejor control de gastos y evitar posibles reclamaciones complicadas. Si bien en la actualidad muchas entidades bancarias permiten revisar los movimientos en tiempo real a través de sus aplicaciones, contar con un respaldo físico o digital del ticket puede ser la mejor manera de asegurarse de que todo está en orden.

¿Para qué sirve realmente la copia del pago con tarjeta?

Cuando realizamos una compra con tarjeta, el terminal punto de venta (TPV) genera un resguardo con los detalles de la transacción. Este documento no sólo refleja el importe pagado, sino también datos clave como la fecha, la hora y el comercio en el que se realizó la operación. Aunque muchas personas optan por rechazarlo, considerando que la información ya queda registrada en la cuenta bancaria, el Banco de España recomienda analizar cada situación antes de tomar esta decisión.

El principal motivo para aceptar la copia es poder verificar, en el momento, que el importe cobrado es el correcto. Con el aumento de los pagos sin contacto, en los que no es necesario introducir el PIN para compras menores de 50 euros, es fácil que un descuido pase desapercibido. Un error en la introducción del importe por parte del vendedor o una confusión al seleccionar el método de pago pueden derivar en un cobro indebido que sólo se detectará si se revisa el ticket en el momento.

El límite de pagos sin PIN y su influencia en el control de gastos

En España, los pagos contactless sin necesidad de introducir el PIN están permitidos hasta los 50 euros. Esta comodidad ha llevado a que muchas personas realicen transacciones rápidas sin prestar demasiada atención al importe final. Además, los pagos con móvil suelen requerir autenticación biométrica, como reconocimiento facial o huella dactilar, lo que podría hacer que el usuario no mire la pantalla del TPV antes de completar la compra.

Si bien los bancos suelen ofrecer la posibilidad de recibir notificaciones inmediatas cada vez que se realiza un cargo en la cuenta, esta medida no siempre es suficiente. En algunos casos, los movimientos pueden tardar en reflejarse o pueden presentarse errores en la información mostrada. Por ello, contar con el ticket de compra es una forma adicional de control que permite detectar cualquier discrepancia a tiempo y evitar complicaciones en caso de tener que presentar una reclamación.

Cuatro consejos del Banco de España para evitar fraudes y errores en pagos con tarjeta

El Banco de España no sólo recomienda evaluar la necesidad de solicitar la copia del pago, sino que también ofrece una serie de consejos para minimizar riesgos y asegurarse de que las transacciones sean seguras y correctas:

Verifica siempre el importe en el TPV antes de aceptar la transacción . Antes de acercar la tarjeta o el móvil, asegúrate de que la cantidad que aparece en pantalla es la correcta. Una vez cobrado, rectificar el error puede ser más complicado.

. Antes de acercar la tarjeta o el móvil, asegúrate de que la cantidad que aparece en pantalla es la correcta. Una vez cobrado, rectificar el error puede ser más complicado. Guarda el ticket al menos hasta que revises tu cuenta. Tener el justificante permite comprobar que el cargo reflejado en la cuenta bancaria coincide con el importe real de la compra. Si prefieres evitar el uso de papel, pregunta si el comercio ofrece la opción de ticket digital.

Tener el justificante permite comprobar que el cargo reflejado en la cuenta bancaria coincide con el importe real de la compra. Si prefieres evitar el uso de papel, pregunta si el comercio ofrece la opción de ticket digital. Revisa periódicamente los movimientos de tu tarjeta. Consultar el historial de transacciones con frecuencia es una manera efectiva de detectar cualquier cargo indebido o actividad sospechosa.

Consultar el historial de transacciones con frecuencia es una manera efectiva de detectar cualquier cargo indebido o actividad sospechosa. Activa las notificaciones de pago en tu banco. Muchas entidades permiten configurar alertas por SMS o mediante la aplicación para informar de cualquier transacción realizada con la tarjeta.

¿Es necesario aceptar siempre la copia de la compra?

La respuesta depende del contexto. Si la transacción es pequeña y el importe ha sido verificado, prescindir del ticket puede ser una opción razonable. Sin embargo, si hay alguna duda sobre el cobro o se trata de una compra de alto valor, lo más recomendable es solicitar la copia. De este modo, se cuenta con un respaldo en caso de cualquier incidencia y se puede presentar como prueba ante el banco o el establecimiento en caso de necesitar una devolución o reclamación.

En definitiva, aunque la decisión de aceptar o rechazar la copia de la compra parece trivial, el Banco de España insiste en que no debe tomarse a la ligera. Un simple justificante puede marcar la diferencia entre detectar un error a tiempo o enfrentarse a una reclamación compleja sin pruebas suficientes. Por ello, la próxima vez que te pregunten «¿Quieres copia?», piénsalo bien antes de responder.