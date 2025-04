Este supermercado arrasa por su pescado fresco y low cost: calidad que sorprende

Cuando pensamos en pescado fresco, muchas veces lo primero que se nos viene a la cabeza es el mercado de toda la vida o la pescadería del barrio. Y aunque estos sitios siguen siendo referentes de calidad, hay una cadena de supermercados que se ha colado en la lista de los favoritos por una razón muy simple: su excelente relación calidad-precio. Lo que muchos no esperaban es que un lugar pensado para la compra semanal también ofreciera pescado fresco que compite con los de las mejores lonjas.

Porque no se trata sólo del precio, que ya de por sí es un reclamo potente, sino de lo que te encuentras cuando abres la bolsa al llegar a casa: filetes de salmón, doradas con ese toque a las finas hierbas que parecen recién preparadas por un chef y calamares que no pierden textura al cocinarlos. Sí, estamos hablando de uno de esos supermercados que ha sabido encontrar el equilibrio perfecto entre frescura, sabor y economía doméstica y que no es otro, que Family Cash. Y en el folleto de esta semana, Family Cash lo ha vuelto a hacer, ya que cuenta con una oferta que, para los amantes del pescado (y también para los que no lo eran tanto), es difícil de ignorar. Productos frescos, variados y con un precio que da gusto leer. Vamos a echar un vistazo más de cerca a las joyas del mar que están conquistando carritos de compra por toda España.

Este supermercado arrasa por su pescado fresco y low cost

Empezamos con uno de los reyes del mostrador: el pescado emperador al corte, disponible esta semana en Family Cash por 11,95 euros el kilo. Lo que sorprende de esta pieza no es sólo el precio, que ya de por sí es competitivo, sino su textura carnosa y firme, perfecta para la plancha o incluso para un tartar marinero. No se deshace, no huele fuerte y tiene ese sabor suave pero con personalidad que gusta a grandes y pequeños.

Es el tipo de pescado ideal para quien quiere comer sano sin complicarse demasiado. Con unas gotitas de limón, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y un toque de sal en escamas, tienes un plato digno de restaurante sin salir de casa.

Dorada a las finas hierbas

Otro producto que llama la atención en el folleto de esta semana es la dorada a las finas hierbas, a 4,69 euros la unidad. Viene ya preparada, lista para meter al horno, lo que la convierte en la opción perfecta para quienes no tienen tiempo (ni ganas) de ponerse a cocinar desde cero pero no quieren renunciar a un plato saludable y delicioso.

La mezcla de especias le da un toque aromático que realza su sabor sin enmascararlo. Ideal para cenas de diario en las que quieres comer bien sin pasarte una hora en la cocina. Y si le pones unas patatas panaderas y unas rodajas de limón… éxito asegurado.

Calamares y sepia

A 5,99 euros el kilo, Family Cash ofrece el calamar Monterrey, que es una de esas apuestas seguras. Su carne tierna, de buen tamaño y sin exceso de agua, lo convierte en el comodín perfecto tanto para rebozados como para guisos o arroz caldoso. Y es que pocos productos del mar tienen la versatilidad del calamar: desde un bocata de calamares hasta un wok rápido con verduras.

Además, es fácil de limpiar y viene en una presentación cuidada, lo cual se agradece cuando vas con prisas. Porque sí, todos queremos ahorrar, pero también queremos comer rico sin hacer malabares en la cocina.

Y si eres de los que disfruta con una sepia bien hecha, de esas que chisporrotean en la sartén y sueltan ese aroma inconfundible a mar, esta oferta te va a gustar. Esta semana, la sepia natural está en Family Cash a 10,99 euros el kilo, un precio muy atractivo teniendo en cuenta lo que suele costar este producto.

Lo mejor de esta sepia es que viene limpia y entera, sin sorpresas, lista para cocinar. Ideal para la plancha con un poco de ajo y perejil, o para darle un toque más elaborado en un arroz negro. Sea como sea, la calidad sorprende.

Sardina salada y salmón

Otro de los pescados que triunfa en Family Cash estos días, es la sardina salada, que encontramos a sólo 0,99 euros la unidad. Es perfecta para quienes disfrutan de los sabores intensos y auténticos. En tostada con tomate y un chorrito de aceite, o acompañando una ensalada de pimientos asados, es una delicia que se ha mantenido intacta generación tras generación.

Por otro lado, encontramos el salmón en porciones, a 6,99 euros el kilo, que es una de esas opciones que encantan por lo prácticas. Viene cortado en piezas listas para cocinar, perfecto para quienes buscan una dieta equilibrada sin complicarse demasiado. Además, su sabor graso y suave lo hace ideal tanto para niños como para adultos.

Puedes hacerlos a la plancha, al horno con mostaza y miel o incluso al vapor. Su textura es firme y su color, ese rosado intenso que nos habla de calidad, se mantiene tras la cocción. Un acierto seguro en cualquier menú semanal.

Y cerramos con un producto que, a simple vista, puede parecer exclusivo, pero que esta semana se convierte en un capricho al alcance de todos: el bogavante de 350/400 gramos, a 11,59 euros la unidad. Una propuesta que rompe el tópico de que el marisco solo se disfruta en ocasiones especiales.

Perfecto para una cena especial o para darse un gusto el fin de semana. Cocido, a la plancha o incluso al horno con mantequilla y ajo, este bogavante sorprende por su sabor dulce y su carne jugosa. Y lo mejor es que no necesitas gastar una fortuna para disfrutarlo.

Como puedes ver, Family Cash, es un supermercado que ha entendido muy bien que el consumidor de hoy busca más que buenos precios. Busca calidad, practicidad y productos que encajen en su día a día sin dejarse medio sueldo en el intento. Con esta selección de pescados y mariscos, demuestra que es posible comer bien, fresco y variado sin que duela el bolsillo.