Esta es la crema hidratante de toda la vida que no cuesta un pastizal y está entre las favoritas de la OCU

La hidratación es uno de los cuidados básicos que debemos darle a nuestra piel, sobre todo si queremos prevenir o reducir los signos del envejecimiento. Sin embargo, no siempre es fácil encontrar una crema hidratante que se adapte a nuestras necesidades, que tenga una buena relación calidad-precio y que sea respetuosa con el medio ambiente. Por eso, te queremos una crema hidratante de toda la vida que cumple con todos estos requisitos y que, además, ha sido reconocida por la OCU como una de las mejores del mercado.

Se trata de la Naturally Good Crema Anti-Edad de Nivea, una marca que lleva más de un siglo cuidando la piel de millones de personas en todo el mundo. Esta crema es una de las mejores cremas de la línea Naturally Good, que se caracteriza por utilizar ingredientes de origen natural y fórmulas veganas. Veamos qué tiene de especial esta crema y por qué es una de las favoritas de la OCU.

La crema hidratante que está entre las favoritas de la OCU

Esta crema es una crema de día anti-arrugas que contiene extracto de Bardana BIO, una planta que tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antibacterianas. Según la marca, esta crema reduce visiblemente las arrugas y líneas de expresión en tan solo dos semanas, reafirma la piel y la hidrata durante 24 horas.

Además, tiene una composición muy natural, ya que el 99% de sus ingredientes son de origen natural y el 1% restante son ingredientes adicionales necesarios para garantizar la estabilidad y seguridad de la fórmula. Entre sus ingredientes naturales se encuentran el aceite de jojoba, el aceite de almendras dulces, la glicerina vegetal y el ácido hialurónico.

Esta crema es apta para todo tipo de pieles, incluso para la piel sensible, ya que no contiene parabenos, siliconas, colorantes ni aceites minerales. Además, es una fórmula vegana, lo que significa que no contiene ingredientes de origen animal ni ha sido testada en animales.

El precio de esta crema es de 9,99 euros el tarro de 50 ml, pero ahora la puedes encontrar por solo 6,99 euros en Druni, una de las perfumerías más populares de España. Sin duda, se trata de una oferta muy tentadora para probar esta crema y comprobar sus beneficios.

¿Qué otras cremas resalta la OCU?

La crema de Nivea de la que te acabamos de hablar es de las favoritas que la OCU analizó hace poco en torno a las mejores cremas hidratantes. Un estudio en el que valoró 16 productos de diferentes marcas y precios, teniendo en cuenta criterios como la hidratación, la sensación en la piel, el etiquetado, el envase y el impacto medioambiental. Según los resultados de este análisis, y al margen de la recién mencionada, hay otras dos cremas que obtienen las mejores valoraciones, ambas con una puntuación de 74 sobre 100. Y lo mejor de todo es que las dos son muy económicas, ya que se pueden comprar por menos de 7 euros el tarro de 50 ml. Estas son las cremas:

Nivea Naturally Good. Aloe Vera bio : Además de la crema antiedad, la OCU destaca también su versión con Aloe Vera. De este modo, se trata de una crema que es de la misma línea que la anterior, pero con este otro ingrediente principal que es una una planta que tiene propiedades hidratantes, calmantes y regeneradoras. Esta crema destaca por los resultados en las pruebas de hidratación y uso, ya que deja la piel muy suave según las usuarias que la probaron. El único inconveniente es que contiene fragancias alergénicas, lo que puede provocar reacciones en algunas personas. El precio de esta crema es de 5,99 a 8,99 euros el tarro de 50 ml, dependiendo del punto de venta.

Deliplus Hidrata 24 horas Cream (Mercadona): Esta crema es de la marca propia de Mercadona, el supermercado líder en España. Tiene muy buenos resultados en el test de hidratación y un etiquetado completo, que indica todos los ingredientes y su función. Además, tiene un precio muy asequible: 5 euros el tarro de 50 ml. La única pega es que el diseño del envase podría ser más ecológico, ya que usa plástico y metal.

Como has visto, hay una crema hidratante que es la de toda la vida, que no cuesta un pastizal y que está entre las favoritas de la OCU. Se trata de la Naturally Good Crema Anti-Edad de Nivea, una crema que tiene un 99% de ingredientes naturales, una fórmula vegana y que promete reducir las arrugas y reafirmar la piel en dos semanas. Además, ahora la puedes conseguir por solo 6,99 euros en Druni, lo que la convierte en una opción muy atractiva.

Pero si esta crema no te convence, también tienes otras alternativas que han sido valoradas positivamente por la OCU, como la Nivea Naturally Good. Aloe Vera bio o la Deliplus Hidrata 24 horas Cream (Mercadona). Ambas tienen un precio muy económico y ofrecen una buena hidratación y sensación en la piel. Eso sí, recuerda que ninguna crema es milagrosa y que lo más importante es cuidar tu piel desde dentro, con una alimentación equilibrada, una hidratación adecuada y una protección solar adecuada.