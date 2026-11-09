Está confirmado por el SEPE: se concede desde el 1 de enero de 2027 el subsidio por desempleo a los trabajadores con rentas inferiores a los 964 euros

El año 2027 puede traer novedades para quienes cobran un subsidio por desempleo o tienen previsto solicitarlo. Y en este caso todo depende de la subida del Salario Mínimo Interprofesional que se plantea para el próximo año. Si finalmente queda en los 1.286 euros brutos mensuales, también aumentará la cantidad máxima que se puede ingresar para cumplir con el requisito de carencia de rentas.

Ahora mismo ese límite está fijado en 915,75 euros al mes, pero con el nuevo SMI pasaría a 964,50 euros, es decir, casi 50 euros más. Puede parecer poca diferencia, pero para quienes se encuentran justo por encima del límite actual puede cambiar bastante las cosas. El motivo es que para acceder a determinados subsidios del SEPE las rentas del solicitante no pueden superar el 75% del salario mínimo.

Desde 2027 el subsidio por desempleo se concederá a los trabajadores con rentas inferiores a los 964 euros

El cálculo es bastante sencillo. El SEPE toma como referencia el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, sin incluir la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias. Actualmente el SMI es de 1.221 euros mensuales y de ahí salen los 915,75 euros que se utilizan como límite de rentas. Pero si en 2027 se aprueba la subida hasta los 1.286 euros, ese mismo cálculo deja el nuevo tope en 964,50 euros brutos mensuales. Son exactamente 48,75 euros más que este año.

Por ejemplo, una persona que tenga unas rentas de 940 euros mensuales se encontraría ahora por encima de los 915,75 euros y no cumpliría este requisito. Con el límite de 964,50 euros sí estaría por debajo. Luego tendría que cumplir, evidentemente, el resto de condiciones correspondientes al subsidio que solicite. La cifra de 1.286 euros para el SMI de 2027 es sin embargo, y por el momento la propuesta planteada para el próximo año y se encuentra a falta de ser aprobada.

Qué rentas se tienen en cuenta para hacer el cálculo

La Ley General de la Seguridad Social recoge distintos ingresos que se consideran rentas a la hora de comprobar si se cumple o no el requisito. Se incluyen los rendimientos obtenidos por el trabajo, pero también los procedentes del capital mobiliario o inmobiliario y de actividades económicas. Determinadas prestaciones, tanto públicas como privadas, entran igualmente en el cálculo. Lo mismo ocurre con las pensiones alimenticias y compensatorias. Y pueden contar además las ganancias patrimoniales, las plusvalías o determinados rendimientos derivados del patrimonio.

El dato que se consulta corresponde a las rentas obtenidas durante el mes natural anterior a la fecha en la que se solicita el alta inicial del subsidio, su prórroga o la reanudación. De modo que no basta con mirar lo que se cobra justo el día que presentamos la solicitud. Y cuando el subsidio exige responsabilidades familiares también entra en juego la renta de la unidad familiar y se realiza el cálculo correspondiente según el número de miembros.

Por qué una subida del SMI afecta a los subsidios del SEPE

Cada subida del salario mínimo tiene consecuencias que van más allá de los trabajadores que cobran directamente el SMI. Al estar determinadas ayudas vinculadas a un porcentaje de esa cantidad, el límite se mueve también cuando cambia el salario mínimo. Es precisamente lo que puede ocurrir en 2027. Si el SMI aumenta un 5,3% y alcanza los 1.286 euros mensuales que se han planteado, el tope de ingresos utilizado para los subsidios crecerá en la misma dirección.

Eso puede abrir la puerta a personas que en 2026 se hayan quedado fuera por superar el límite por unos pocos euros. Al pasar de 915,75 a 964,50 euros, algunas rentas que actualmente resultan demasiado elevadas pasarían a quedar dentro del máximo permitido. Pero como decimos, el requisito económico es sólo una parte. Cada subsidio tiene después sus propias condiciones y encontrarse por debajo de los 964,50 euros no supone por sí mismo que el SEPE vaya a conceder automáticamente la ayuda.

Qué ocurre si ahora se supera el límite de 915,75 euros

Quedarse por encima del límite actual tampoco significa siempre que ya no exista ninguna posibilidad de solicitar un subsidio más adelante. Hay ayudas en las que puede reconocerse el derecho posteriormente si las circunstancias cambian y se cumplen entonces las condiciones exigidas. Esto cobra especial importancia precisamente cuando cambia el SMI. Una persona puede no cumplir en un momento determinado con la carencia de rentas y hacerlo meses después porque sus ingresos hayan disminuido o porque haya aumentado el límite utilizado como referencia.

El requisito debe mantenerse también mientras se percibe el subsidio cuando así lo establece la ayuda correspondiente. Si cambian los ingresos, el beneficiario tiene que tener en cuenta que el SEPE puede volver a comprobar si continúa dentro de los márgenes permitidos. Y de aprobarse el SMI de 1.286 euros para 2027, la referencia pasaría a ser esos 964,50 euros mensuales. Hasta entonces continúa vigente el límite de 915,75 euros correspondiente a 2026. La diferencia no llega a los 50 euros, pero puede ser suficiente para que algunos desempleados que ahora se encuentran ligeramente por encima del máximo pasen a cumplir el requisito económico a partir del próximo año.