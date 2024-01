Está arrasando y este es el motivo: todo lo que tienes que saber sobre TEMU

TEMU es una de las aplicaciones de comercio electrónico más populares del momento. Con precios increíblemente bajos, una gran variedad de productos y una experiencia de usuario innovadora, TEMU se ha convertido en una alternativa a otras plataformas como Amazon, AliExpress o Shein.

Pero, ¿qué es exactamente TEMU? ¿Cómo funciona? ¿Qué ventajas y desventajas tiene? ¿Qué opinión tiene la OCU sobre ella? A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre TEMU, la plataforma de las ofertas permanentes.

Qué es TEMU

TEMU es el nombre comercial de un marketplace o mercado en línea, es decir, una plataforma de comercio electrónico en la que los productos y servicios son ofrecidos por múltiples proveedores. Es propiedad del conglomerado de origen chino PDD Holdings, que también es dueño de Pinduoduo, una de las empresas más grandes de China, especializada en comercio electrónico. TEMU se lanzó en septiembre de 2022 y desde entonces ha experimentado un crecimiento espectacular, sobre todo en Estados Unidos, donde su aplicación móvil ha sido una de las más descargadas en la categoría de compras. Ahora, TEMU también está disponible en España, donde compite directamente con otras plataformas de venta online.

Por qué es tan barato TEMU

Una de las principales razones por las que TEMU es tan barato es que muchos productos se venden directamente del fabricante al consumidor, eliminando intermediarios y costes adicionales asociados con la cadena de distribución tradicional. Al comprar directamente, los consumidores pueden beneficiarse de precios más competitivos. Además, la gran escala de operaciones de TEMU, alimentada por millones de vendedores y compradores en todo el mundo, permite una economía de escala significativa.

El volumen masivo de ventas contribuye a reducir los costes unitarios de producción y distribución, lo que se refleja en precios más bajos para los consumidores. Otra clave del éxito de TEMU es su uso de la tecnología. TEMU ha integrado la inteligencia artificial y el análisis de datos en su plataforma para personalizar la experiencia de compra. Esta innovación no solo mejora la satisfacción del cliente, sino que también optimiza la eficiencia operativa, un punto crucial en el competitivo mundo del comercio electrónico.

Su enfrentamiento con Shein

TEMU no es la única plataforma china que está triunfando en el mercado online. Shein, una empresa especializada en moda, también ha ganado una gran popularidad entre los consumidores, sobre todo entre el público femenino y juvenil. Shein ofrece ropa, accesorios y calzado a precios muy asequibles, con una gran variedad de estilos y tendencias. Sin embargo, TEMU y Shein no son exactamente iguales.

De hecho y a pesar de las apariencias, Temu no tiene ninguna conexión con Shein. Es más, la empresa responsable de Shein, Nanjing Lingtian Information Technology Company Limited, ha presentado una demanda contra Temu por supuestamente suplantar su identidad en redes sociales y publicidad. Las acusaciones incluyen la creación de cuentas de Twitter y anuncios de Google falsos que imitan a Shein pero redirigen a la aplicación y sitio web de Temu. Además, se señalan irregularidades en campañas de influencers, donde Temu habría proporcionado información falsa sobre Shein. Temu busca desestimar el caso argumentando que las acciones son exageraciones y no violan las leyes de marcas y competencia desleal.

Cómo comprar en Temu y qué métodos de pago tienen

Para comprar en Temu, necesitas seguir estos pasos:

Selecciona tu región: al ingresar a Temu, selecciona España como tu región y elige el idioma en el que deseas navegar, ya sea inglés o español.

al ingresar a Temu, selecciona España como tu región y elige el idioma en el que deseas navegar, ya sea inglés o español. Regístrate: puedes registrarte en Temu usando una cuenta de Google o Facebook, o bien una dirección de correo electrónico. También tendrás que poner tu número de teléfono para confirmar tu cuenta.

puedes registrarte en Temu usando una cuenta de Google o Facebook, o bien una dirección de correo electrónico. También tendrás que poner tu número de teléfono para confirmar tu cuenta. Busca los productos que te interesen: puedes explorar las diferentes categorías de productos, usar el buscador o filtrar por precio, valoración o envío gratis.

puedes explorar las diferentes categorías de productos, usar el buscador o filtrar por precio, valoración o envío gratis. Añade los productos al carrito: cuando encuentres un producto que te guste, puedes añadirlo al carrito pulsando el botón de “Añadir al carrito”. Ten en cuenta que debes hacer un pedido mínimo de 10 euros para poder comprar en Temu.

cuando encuentres un producto que te guste, puedes añadirlo al carrito pulsando el botón de “Añadir al carrito”. Ten en cuenta que debes hacer un pedido mínimo de 10 euros para poder comprar en Temu. Revisa tu pedido y elige el método de envío : antes de pagar, puedes revisar tu pedido y ver el precio total, incluyendo los gastos de envío. Puedes elegir entre diferentes opciones de envío, desde el más económico hasta el más rápido.

: antes de pagar, puedes revisar tu pedido y ver el precio total, incluyendo los gastos de envío. Puedes elegir entre diferentes opciones de envío, desde el más económico hasta el más rápido. Elige el método de pago y confirma el pedido: Temu acepta varios métodos de pago, como tarjeta de crédito o débito, PayPal o Apple Pay. Elige el que prefieras y confirma el pedido. Recibirás un correo electrónico con los detalles de tu compra y el código de seguimiento.

La opinión de la OCU sobre Temu

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado la plataforma de Temu y ha alertado de algunos problemas y riesgos. Por ejemplo ha puesto en duda la fiabilidad de los productos que se venden en Temu, ya que la plataforma se desentiende de su calidad y legalidad. Según sus propias condiciones, Temu no tiene control ni garantiza nada sobre los productos ni sobre la información que proporcionan los vendedores, que en la mayoría de los casos son desconocidos para los compradores. Esto supone un riesgo para los consumidores, que pueden recibir productos defectuosos, inseguros o ilegales, especialmente si se trata de productos electrónicos, juguetes o cosméticos.

Además, la OCU ha alertado de que los precios que se muestran en Temu no son reales, sino que son falsas ofertas que no cumplen con la normativa europea. Según esta norma, los precios rebajados deben mostrar el precio anterior y la oferta debe ser el precio más bajo que haya tenido el producto en los 30 días anteriores. Sin embargo, en Temu no hay constancia del precio anterior y los precios siempre aparecen como si tuvieran rebaja. Esto puede inducir a error a los compradores, que pueden pensar que están ahorrando más de lo que realmente están. Además, Temu usa otras técnicas de márketing engañosas, como las alertas de que el producto se está vendiendo mucho y quedan pocas unidades, para crear una falsa sensación de urgencia y escasez.