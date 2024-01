¿Te gustaría tener un coche limpio y ordenado sin gastar mucho dinero ni tiempo? ¿Quieres deshacerte del polvo, las migas, los pelos y otras suciedades que se acumulan en los rincones más difíciles de tu vehículo? ¿Buscas una solución práctica, cómoda y eficiente para mantener tu coche en perfectas condiciones? Si la respuesta es sí, entonces no puedes perderte el chollazo de Temu por 10 euros que tienes que llevar sí o sí en tu coche pero que usarás también en tu hogar. Te lo explicamos todo a continuación.

¿Qué es Temu?

Por si todavía no la conoces, Temu es una plataforma online perteneciente al gigante del comercio electrónico chino Pinduoduo, a través de la cuál podemos comprar producto de todo tipo y a precios muy competitivos. Al estilo AliExpress, Temu puedes encontrar desde ropa, zapatos y accesorios, hasta electrodomésticos, pequeños muebles, dispositivos y mucho más. Además, Temu te ofrece la posibilidad de encontrar muchos chollos como el que ahora te presentamos, especialmente si eres cliente nuevo ya que por darnos de alta podemos ver como nos ofrecen descuentos especiales de modo que incluso podemos comprar más barato. Temu es una forma fácil, rápida de comprar lo que quieras, cuando quieras y donde quieras.

El chollazo de Temu que tienes que llevar en tu coche

Y el chollazo de Temu que todos quieren para su coche es la aspiradora portátil inalámbrica que tiene ahora un 20% de descuento de modo que solo te costará 10,48 euros.

Esta aspiradora inalámbrica de mano de alta succión es un producto ideal para limpiar tu coche de forma eficaz y sencilla. Se trata de una aspiradora que funciona con batería recargable, por lo que no necesitas enchufarla a ninguna fuente de alimentación. Además, tiene un diseño compacto y ligero, que te permite manejarla con una sola mano y acceder a los lugares más difíciles de tu coche, como debajo de los asientos, entre los huecos de las puertas, en el maletero, etc.

La aspiradora tiene una potencia nominal de 0-200W y una succión de 4 KPa, lo que le permite aspirar todo tipo de suciedad, desde polvo y arena, hasta migas, pelos y líquidos. También cuenta con una característica especial: la integración de soplado y succión, que te permite alternar entre ambas funciones con solo pulsar un botón. Así, puedes soplar el polvo o la arena de las superficies antes de aspirarlos, o usar el soplado para inflar globos, colchones o neumáticos.

La aspiradora viene con tres boquillas de succión diferentes, que se adaptan a las distintas necesidades de limpieza. La boquilla de pájaro de pico plano es ideal para limpiar las hendiduras y los rincones más estrechos. La boquilla de plumero es perfecta para limpiar el polvo de las superficies delicadas, como el salpicadero, el volante o los asientos. La boquilla de herramienta para hendiduras es óptima para limpiar los espacios más amplios, como el suelo o el maletero. Además, puedes usar la aspiradora sin boquilla si quieres una bocanada de aspiración más fuerte.

La aspiradora tiene una capacidad de 0.3-0.4L, lo que te permite limpiar tu coche varias veces sin tener que vaciarla. El depósito de polvo es transparente, por lo que puedes ver cuándo está lleno y vaciarlo fácilmente. El filtro de la aspiradora es de paño, lo que lo hace lavable y reutilizable. La batería de la aspiradora es de litio-Serie 18650, que tiene una duración de 0.28 horas y se carga mediante un cable USB. La aspiradora tiene un nivel de ruido de 78 dB, lo que la hace bastante silenciosa.

Este chollazo de Temu para el coche viene además con un estuche de accesorios, que incluye el cable USB, las tres boquillas de succión y un manual de instrucciones. El estuche te permite guardar y transportar la aspiradora y sus accesorios de forma cómoda y segura. La aspiradora está disponible en dos colores: verde y gris, para que elijas el que más te guste.

¿Dónde aplicar esta aspiradora?

Esta aspiradora es la perfecta para usar en el coche, aunque también puedes usarla para limpiar otras cosas, como:

El sofá: puedes usar la boquilla de plumero para limpiar el polvo y los pelos de tu sofá, o la boquilla de herramienta para hendiduras para limpiar las migas o los restos de comida que se hayan caído entre los cojines.

puedes usar la boquilla de plumero para limpiar el polvo y los pelos de tu sofá, o la boquilla de herramienta para hendiduras para limpiar las migas o los restos de comida que se hayan caído entre los cojines. Los pequeños rincones : puedes usar la boquilla de pájaro de pico plano para limpiar los rincones más difíciles de tu casa, como detrás de los muebles, debajo de la cama, entre las rendijas de las ventanas, etc.

: puedes usar la boquilla de pájaro de pico plano para limpiar los rincones más difíciles de tu casa, como detrás de los muebles, debajo de la cama, entre las rendijas de las ventanas, etc. El teclado : puedes usar la función de soplado para eliminar el polvo y las migas que se hayan acumulado en tu teclado, o la boquilla de pájaro de pico plano para aspirarlas.

: puedes usar la función de soplado para eliminar el polvo y las migas que se hayan acumulado en tu teclado, o la boquilla de pájaro de pico plano para aspirarlas. Otros usos: puedes usar la función de soplado para inflar globos, colchones o neumáticos, o para secar tu pelo o tu mascota después de bañarlos.

Ahora ya lo sabes todo. ¿A qué esperes para hacerte con esta aspiradora de coche?. No lo dudes más y aprovecha el chollazo que te ofrece Temu. Compra esta aspiradora inalámbrica de mano de alta succión por solo 10,48 euros y disfruta de tener tu coche y otras cosas limpias y ordenadas. Un producto que no puede faltar ni en tu coche y tampoco en tu hogar, ya que te facilitará la vida y te hará ahorrar dinero y energía. No dejes pasar esta oportunidad y hazte con ella antes de que se agote.