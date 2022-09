El espejo de Ikea por 25 euros que cambiará por completo tu salón

¿Buscas poder introducir un cambio en algunas estancias de la casa? ¿En el salón por ejemplo? Pues no debes hacer gran cosa. Puede que pienses que es necesario cambiar los muebles o comprarte incluso un sofá nuevo, pero la verdad es que con una mano de pintura nueva y algún que otro elemento o accesorio recién comprado, lograrás ese nuevo estilo. Toma nota entonces, porque entre los muchos disponibles en Ikea, no puedes dejar escapar su nuevo espejo que por sólo 25 euros logrará ese cambio para el salón que tanto deseas.

El espejo más vendido de Ikea

Tener espejos en casa, especialmente en estancias como el salón o el dormitorio, permite no sólo que nos veamos en ellos sino que también añaden profundidad al espacio, haciendo que se vea más grande y también estilo, en el caso de que elijamos espejos como el que arrasa actualmente en Ikea.

Se trata del espejo Grinsbol de 55 cm de diámetro y que tiene un precio de tan sólo 25 euros. Un espejo que es toda una novedad de Ikea que está hecho con ratán siguiendo así las últimas tendencias en decoración de interiores.

Un espejo con un diseño muy bonito ya que primero de todo es redondo, y además el ratán se presenta con un patrón o estilo que dibuja o recrea óvalos o la mitad de un ocho. Ideal para que lo puedas colocar en el salón de casa, decorando junto por ejemplo otros elementos como pequeños cuadros o también lo podrías poner en un pasillo de la casa o en tu dormitorio.

Al ser de ratán te combinará con cualquier mueble que tengas en el salón sin importar el color de estos. Puedes combinarlo también gracias a su precio y a su diseño con otros iguales para que el salón se «vista» con una bonita pared de espejos o añadir los antes mencionados cuadros.

Para limpiarlo no tendrás problema alguno. Bastará con que pases un paño limpio y seco y si deseas que se mantenga intacto con el tiempo, has de saber que al ratán no le va demasiado bien la humedad. Es mejor poner el espejo en una estancia que sea seca y fresca a la vez, y en la que la temperatura se mantenga uniforme.

No lo dudes y hazte con el espejo que muchos consideran una de las mejores novedades de Ikea para este otoño. Disponible en sus tiendas y también en su página web.