Si por algo se distingue Zara Home es por la amplia variedad de artículos de decoración y mobiliario que siempre encontramos en sus tiendas, pero lo cierto es que la moda también está muy presente y de hecho, cuenta con algunas de las mejores prendas para la nueva temporada. Es el caso de los bañadores más bonitos que verás este año o también, el espectacular pareo de Zara Home que nos ha conquistado y que no puedes dejar escapar.

El espectacular pareo de Zara Home

El pareo es un elemento imprescindible cuando vamos a la playa o cuando estamos de vacaciones. Gracias a este pañuelo de grandes dimensiones, podemos llevar una pieza que tape el bañador o el bikini cuando estamos fuera de la playa o también, cubrirnos en caso de que de repente haga un poco de viento o tengamos frío tras salir del agua. Una pieza que podemos encontrar en variados diseños y estampados, pero si deseas llevar el que marca tendencia esta temporada, nada como elegir el pareo de Zara Home que ya está arrasando.

Un pareo elaborado en lino que se presenta en un bonito color negro lo que hará que te combine con todo. No importa como sea tu bañador o tu bikini, este es el pareo perfecto para complementar tu look de verano y si no te gusta en este color no te preocupes, también está en color crudo.

Se vende en una sola talla (S-M) y cuenta con detalle de pespunte para que sea mucho más bonito pero además, tiene un cierre delantero con forma de lazo que permite adaptarse a diferentes figuras.

De este modo, no hará falta que te pongas a darle vueltas o que tengas que estar perdiendo el tiempo para hacerle un nudo. El cierre permite que sea fácil de poner y de quitar. Tanto es así que se asemeja bastante a una falda y de hecho, muchas clientas de Zara Home lo están comprando para usarlo también para looks de noche combinado con un sencillo top.

¿A qué esperas? Este bonito pareo está disponible en todas las tiendas de Zara Home y en su página web. Su precio es de 29,99 euros y sólo te queda saber cómo cuidarlo para que te dure tiempo. Zara Home recomienda lavarlo en la lavadora a una temperatura máxima de 30 grados y con un centrifugado corto, no usar lejía y en el caso de que desees plancharlo la temperatura máxima sólo puede ser de 11o grados. No se recomienda secarlo en secadora y tanto para lavarlo como para plancharlo se recomienda hacerlo de revés.