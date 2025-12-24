Es un error garrafal: un experto en bolsa alerta sobre lo que hacen muchos al invertir

Invertir en bolsa es una práctica muy habitual de muchos ciudadanos que tienen la intención de obtener unos réditos con sus ahorros, y un experto en la materia se ha pronunciado sobre el error que cometen muchas personas al invertir en bolsa. Consulta en este artículo todos los pasos que debes seguir y los errores que no debes cometer a la hora de colocar tu dinero en participaciones de empresas, ya sea en España u otros países del mundo.

Pablo Gil es el experto que ha publicado un vídeo sobre el gran error que cometen muchas personas que deciden invertir su dinero en bolsa. Este experto en la materia se define en su página web como «economista, divulgador, trader y una de las voces más expertas, respetadas y seguidas en español sobre economía y mercados financieros». Así que este experto, que cuenta con más de 40 años de experiencia como trader, ha puesto sobre la mesa un decálogo que deben seguir todas las personas que quieran invertir en bolsa.

«Invertir en bolsa puede ser una de las decisiones financieras más rentables si se hace con conocimiento, método y disciplina. Pero también puede convertirse en una fuente de frustración y pérdidas si se cometen errores básicos, muchos de ellos evitables», comienza diciendo en la publicación realizada en su página web, que también acompaña de un vídeo publicado en las redes sociales que cuenta con miles de reproducciones y comentarios de amantes de la inversión.

El error al invertir en bolsa

Dentro de los 10 errores más comunes a la hora de invertir en bolsa, para Pablo Gil está «no tener una estrategia definida». «El primer error suele ser entrar al mercado sin una hoja de ruta. Muchos compran acciones por recomendaciones, titulares o intuiciones», informa a la vez que deja claro que: «Una estrategia clara permite tomar decisiones coherentes y evitar reacciones impulsivas».

El segundo error al invertir en bolsa es «confundir inversión con especulación», ya que esto último busca obtener beneficios rápidos. «La inversión se basa en análisis fundamental, objetivos a largo plazo y paciencia», informa antes de señalar el punto número 3, que es «ignorar la gestión del riesgo».

El cuarto error más caro a la hora de invertir en bolsa es, según este experto, «no entender el producto en el que se invierte». «Comprar acciones sin saber qué hace la empresa, cómo gana dinero o en qué sector opera es un error más habitual de lo que parece», informa a los futuros inversores.

El quinto es tener en cuenta la «presión social». «El miedo a quedarse fuera de una subida (FOMO) lleva a entrar en activos sobrevalorados, normalmente en máximos», indica. «Lo mismo ocurre cuando se siguen decisiones de amigos o foros sin criterio propio. El mercado no perdona la improvisación ni la imitación», resalta como error a la hora de invertir.

«Muchos inversores novatos creen que cuantas más operaciones hacen, más oportunidades tienen. Pero más operaciones no significan más beneficios, sino más comisiones, más exposición al error y más desgaste emocional», señala en el punto número seis, al que define como «sobreponer». Otro de los errores que este experto sitúa a la hora de invertir son los siguienes:

No tener un horizonte temporal claro.

No analizar ni revisar las operaciones pasadas.

No adaptarse al entorno macroeconómico.

No tener salud financiera previa.

«Invertir sin haber resuelto primero las finanzas personales (deudas, colchón de seguridad, planificación de ingresos) genera presión innecesaria. Hacer un test de salud financiera antes de comenzar permite evaluar si se está en condiciones de asumir riesgos de mercado», recomienda Pablo Gil en su página web.