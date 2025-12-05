Nvidia tiene rival en China. La tecnológica Moore Threads Technology, fabricante de microprocesadores de inteligencia artificial (IA), que ha hecho su debut en Bolsa este viernes, ha sido recibido por los inversores con un alza de triple dígito. Los títulos de Moore Threads se revalorizaron un vertiginoso 502% a lo largo de su sesión en el índice Shanghai Stock Exchange Composite, la Bolsa de Pekín. Esta escala eufórica, equivalente a un aumento de 1.000 millones de euros en capitalización bursátil en apenas horas, ha dejado al precio por título en 650 yuanes (78,90 euros, a cambio de moneda actual). La Bolsa, por tanto, avanzó un 0,70%.

El competidor, que se perfila como la versión china de la compañía más valiosa del mundo, fue fundada hace cinco años por un ex directivo de Nvidia, Zhang Jianzhong, aunque en 2023 sufrió restricciones por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Los codiciados microchips de Nvidia han estado en el foco del campo de batalla comercial entre Washington y Pekín este año. Moore Threads es el último en un puñado de empresas chinas como Baidu que están estudiando dar el salto a los mercados públicos con productos IA tras las restricciones a Nvidia desde Washington.

Apenas ayer, miembros del Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, instaron a la Casa Blanca a dar luz verde a una ley que podría restringir las exportaciones de estos chips IA a China por al menos 30 meses, equivalente a dos años y medio. Esta legislación también englobaría a Advanced Micro Devices (AMD), otro fabricante de estos componentes, y Alphabet, el dueño de Google. Por otro lado, la Administración de Trump ha considerado dar luz verde a la venta de los chips H200 a China, tras imponer bloqueos desde al menos 2022 a su importación.

Además, hay señales de que con Moore Threads y otras tecnológicas como DeepSeek, China está construyendo su propia cadena de valor para hacer frente a la guerra comercial. Jensen Huang, el consejero delegado de Nvidia, explicó que no estaba seguro si China aceptaría estos chips tras los enfrentamientos comerciales. «No podemos degradar los chips que vendemos a China, no lo aceptarían». Para poner la importancia de estos productos en contexto, en los últimos resultados, Nvidia advirtió sobre el agujero que representaría el bloqueo de sus chips de la gama H200, su modelo más exitoso en China, con un precio de 24.900 euros por chip.