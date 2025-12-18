El IBEX 35 baja un 0,70% en la apertura y se sitúa en 16.964,80 puntos

El IBEX 35 baja un 0,70% en la apertura del jueves 18 de diciembre de 2025, situándose en 16.964,80 puntos, quedándose a apenas un 0,45% de su máximo histórico.

En la apertura de la sesión, el IBEX oscila entre un precio mínimo de 16.928,5 y un máximo de 16.972,1, lo que indica un rango moderado. Además, se ha registrado un volumen total negociado de 107,9 millones, lo que sugiere una fuerte actividad en el mercado.

En el momento de apertura, el IBEX 35 avanza un 0,48% en la semana y se revaloriza un 47,86% en lo que va de año.

De este modo, el índice acumula dos jornadas consecutivas en positivo y mantiene el tono positivo que caracteriza el tramo final del mes.

Empresas del IBEX

En el conjunto del mercado de empresas, Cellnex Telecom (1,15 %), Inditex (0,99 %) Indra (0,61 %) lideraron las subidas del día. También resaltaron Repsol (0,42 %) y Acerinox (0,42 %) entre los valores más altos.

En el lado opuesto, Grifols (-1,08 %), Ferrovial (-0,99 %) y Puig Brands (-0,86 %) registraron descensos, tras las últimas sesiones. Solaria Energía y Medio Ambiente (-0,79 %) y IAG (International Airlines Group) (-0,69 %) completaron la lista de los valores en negativo.

Entre las compañías con mayor peso en el índice, BBVA y Banco Santander destacaron por sus beneficios netos, de 10.053,999,600 millones y 12.574,000,100 millones de euros, respectivamente y rentabilidades por dividendo en torno al 2,68%, lo que apoya su atractivo para los inversores.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas presentan un comportamiento negativo en la apertura: el DAX de Fráncfort cede un 0,29%, el CAC de París baja un 0,11%, el FTSE de Londres retrocede un 0,09% y el MIB de Milán se coloca en -0,63%.

En el mercado de divisas, el euro se cotiza a 1,1737 frente al dólar, con una variación negativa del 0,04%. Por su parte, el bitcoin se eleva un 1,65% y se coloca en 86.812,25 dólares. La onza de oro troy, en tanto, retrocede un 0,05% y se sitúa en 4.360,20 dólares.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se sitúa en 60.11 dólares, con una variación a la baja del 2.71%. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, baja hasta 56.75 dólares, con una caída del 1.31%.