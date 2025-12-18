El Ibex 35 ha registrado un alza del 1,15% en la sesión de este jueves, lo que le ha permitido cerrar en los 17.132,6 enteros, un nuevo máximo histórico para el selectivo, que ya acumula una revalorización en lo que va de 2025 del 47%.

Las referencias más destacadas de hoy han sido, por un lado, la reunión del Banco Central Europeo (BCE), que ha cumplido con las expectativas del mercado y ha dejado los tipos oficiales en el 2%; por el otro, se ha conocido que el IPC de EEUU bajó en noviembre al 2,7%, tres décimas menos que en septiembre –en octubre el dato no se publicó por el cierre de la Administración estadounidense–.

De fondo, otras dos referencias que ha recibido el mercado son la decisión del recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte del Banco de Inglaterra, hasta el 3,75%, y las peticiones de subsidio por desempleo en EEUU, que alcanzaron la semana pasada un total de 224.000 solicitudes, lo que supone una bajada de 13.000 personas respecto de la cifra anterior.

Empresas del IBEX

En este contexto, Indra ha sido el valor que ha liderado las subidas al cierre, con un alza del 4,41%, seguido por Amadeus (+2,84%), Inditex (+2,55%), Solaria (+2,42%) y Rovi (+2,15%).

En el lado contrario, las mayores caídas fueron para Redeia Corporación, que cedió un 0,79 %, arrastrando un día de tendencia negativa, mientras Telefónica y Repsol registraron descensos del 0,29 % y 0,13%, respectivamente. Ferrovial y Acciona también cerraron con retrocesos.

Con respecto a volumen de negociación, Banco Santander lideró el parqué con más de 139.595,712 millones de euros intercambiados durante la sesión de cierre, seguido de Repsol y Ferrovial.

Mercados internacionales

El resto de selectivos europeos también han cerrado con signo positivo: Fráncfort ha avanzado un 1,00%; Milán y París, un 0,82% y un 0,80% respectivamente, y Londres, un 0,65%.

El barril de Brent se situaba en los 60,01 dólares, un 0,55% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 56,42 dólares, un 0,86% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,277%, frente al 3,299% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en 43 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,14% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1725 dólares por cada euro.