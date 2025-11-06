Desde que descubrí éste iluminador de Mercadona todo el mundo me pregunta qué me hago en la cara: es de otro mundo

Mercadona se prepara ya para la Navidad y eso se nota, pero no sólo en su sección de dulces donde ya encontramos desde hace días los turrones. Basta pasar por su sección de perfumería para encontrar cofres de perfumes y algo que descubrí casi por casualidad pero que es una auténtica revolución. Un iluminador que forma parte de la nueva colección de Mercadona Celestial Night y que siendo de edición limitada, ya es mi favorito para estas fiestas.

Lo curioso es que no lo buscaba. Fui a por una base y terminé saliendo con un frasco de cristal dorado que parecía más un perfume que un producto de maquillaje. Enseguida entendí por qué todo el mundo habla de él: tiene ese tipo de brillo que atrapa sin resultar exagerado. En cuanto lo aplicas, notas cómo la piel cambia. No hay purpurina gruesa ni destellos artificiales, sino una luz elegante, sutil y favorecedora que levanta cualquier look en cuestión de segundos. Quizá por eso, en redes y grupos de belleza, este Body Highlighter Celestial Night se ha convertido en tema de conversación. Su precio , sólo 6 euros, lo hace aún más irresistible. Y lo mejor es que encaja perfectamente con el espíritu de estas fechas: ese deseo de brillar, de celebrar y de darse un pequeño lujo sin gastar demasiado.

El iluminador de Mercadona que ya está arrasando

Este iluminador en polvo corporal de Deliplus de Mercadona pertenece a esa categoría de productos que sorprenden por su calidad y por lo bien pensados que están. El formato es lo primero que llama la atención: un envase de cristal con bomba de aire, que libera el polvo con un difusor suave, casi como una nube luminosa. Nada de aplicar con brochas o con los dedos. Basta un toque, y la piel se llena de reflejos dorados que parecen venir de dentro.

El polvo tiene una textura ligera y una alta concentración de perlas, lo que se traduce en un brillo refinado, sin sensación de purpurina. Es ideal para aplicar en el escote, la clavícula, los hombros o incluso en el cabello o el rostro si buscas un toque de luz más festivo. Y lo mejor es que el resultado siempre es el mismo: una piel con aspecto saludable, radiante y natural. No deja residuos, no mancha la ropa y se fija con suavidad, algo que pocas veces ocurre con productos de este tipo.

El tono dorado, universal y modulable, hace que funcione en cualquier tipo de piel. En pieles claras aporta calidez; en las morenas, potencia el tono. Si se aplica de forma ligera, es perfecto incluso para el día a día, mientras que por la noche se puede intensificar para lograr ese efecto “glow” más evidente que tanto favorece con la luz artificial. Es el tipo de brillo que se nota sin que parezca maquillaje.

Perfecto para las fiestas navideñas

La época de Navidad parece hecha para este iluminador. Los escaparates brillan, las calles se llenan de luces, y el maquillaje también busca ese toque de magia. En ese contexto, el Body Highlighter Celestial Night encaja de lleno: aporta luminosidad, realza la piel y convierte un look sencillo en algo especial sin apenas esfuerzo.

A mí me gusta aplicarlo justo antes de salir, sobre el escote y los hombros, porque aporta ese efecto de piel jugosa que queda tan bien con la ropa de fiesta. Pero también funciona si se usa en pequeñas dosis sobre el rostro, en los pómulos o la nariz. Su textura es tan fina que no marca líneas ni deja sensación de pesadez.

Otro punto a su favor es el envase, que podría pasar por el de un producto de alta gama. Tiene ese aire de joyero antiguo, con el cristal transparente y detalles dorados, que convierte la aplicación en un pequeño ritual. Y siendo sinceros, en un momento del año en el que todo gira en torno a los detalles y los regalos, encontrar un producto bonito, práctico y asequible es casi un milagro.

La colección Celestial Night de Deliplus

El iluminador corporal forma parte de la nueva colección Celestial Night de Deliplus, una propuesta que Mercadona lanza este año con una idea muy clara: que cada persona pueda brillar “como las estrellas del firmamento”. La colección, inspirada en las noches festivas, incluye desde una paleta de sombras con tonos dorados y metalizados hasta labiales mate y perlados, una máscara de pestañas Dark Night, un eyeliner dúo con acabado negro o dorado, una prebase radiante con perlas doradas y una bruma fijadora de maquillaje para prolongar la duración del look.

Cada pieza comparte un hilo común: una estética elegante y luminosa, pensada para disfrutar del maquillaje sin complicaciones. Los envases dorados, los acabados nacarados y las texturas sedosas hacen que la colección parezca diseñada para acompañar los momentos especiales de diciembre. Es, en resumen, la apuesta de Mercadona por un maquillaje festivo y accesible que no renuncia a la sofisticación.

Y aunque cada producto tiene su encanto, el Body Highlighter Celestial Night es probablemente el más versátil. Su capacidad para iluminar tanto el rostro como el cuerpo lo convierte en un imprescindible para cualquier celebración. Eso sí, conviene no dejarlo pasar demasiado: la propia marca ha confirmado que se trata de una edición limitada, disponible sólo durante la temporada navideña en las perfumerías de Mercadona. Así que, si te gusta brillar en estas fechas, este puede ser el momento perfecto para hacerlo.