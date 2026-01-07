Las rebajas de enero de este año generarán en España un total de 143.495 contratos para los sectores del transporte y la logística, lo que supone un aumento del 2,5% respecto al año anterior. De esta manera, el sector del comercio crecerá casi un 12% en 2026 gracias al dinamismo del consumo.

En este periodo el comercio firmará 63.735 contratos, un 11,7% más que en 2025, mientras que el sector del transporte y la logística será el primer generador de empleo, con 79.760 contratos previstos, aunque en este caso con un ligero descenso del 3,8% en el volumen de contratación.

Así lo indica Randstad en su informe de inicio de año. La entidad destaca que el gran motor de las contrataciones son precisamente las perspectivas favorables del consumo de cara a las rebajas.

La Rioja, la región con más contratos

El crecimiento de contratos no será igual en todas las comunidades autónomas, de manera que La Rioja encabeza la lista con el mayor aumento de contrataciones (+8,9%), seguida de la Comunidad Valenciana (+6,9%) y Castilla-La Mancha (+5,8%), mientras que en Galicia o Cataluña el número de contratos bajará un 1% y un 0,3%, respectivamente.

En cuanto a lo que buscan las empresas, los perfiles más demandados en los almacenes son empaquetadores, carretilleros y transportistas, mientras que en las tiendas al público los más solicitados serán los de dependientes y personal especializado en atención al cliente.

200 euros de gasto por persona

La Asociación Española de Consumidores ha elaborado un informe sobre las rebajas de enero donde establece que se producirá un gasto medio de 197 euros por parte de cada consumidor que está dispuesto a realizar alguna compra en este período de ventas, una cantidad 16 euros superior a la misma encuesta realizada el año pasado.

En cuanto al porcentaje de consumidores que comprará en rebajas se sitúa en el 86%, siendo el 10% los que dicen que no realizarán ninguna compra y el 4% se muestra indeciso.

Una cuestión a destacar de la encuesta es que el 85% considera que se cumple la normativa en rebajas con carácter general, siendo por tanto un 15% los que piensan que no se cumple con lo legalmente establecido.