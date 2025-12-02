Los transportistas de cerdos comienzan a tomar medidas para evitar que se propague la peste porcina africana que azota a algunas zonas de Barcelona, según ha informado la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM). Entre las precauciones que van a llevar a cabo, se encuentra la de reducir sus paradas durante el trayecto e intentar aparcar lejos de otros camiones.

Así, la confederación ha realizado a todos los encargados de transportar estos animales una serie de recomendaciones para evitar la propagación del virus. Ahora, los transportistas de cerdos tendrán que intentar guardar sus vehículos en naves, en vez de en superficies al aire libre.

En esos momentos, todas las contraventanas del transporte deberán estar cerradas. La CETM recomienda que, en caso de que no se pueda guardar el vehículo en una nave y no haya ninguna alternativa disponible, se limpie y desinfecte el exterior antes de iniciar el viaje.

Además, los conductores deberán revisar periódicamente el vallado de los recintos donde se albergan los vehículos para evitar la entrada de animales, pues esto puede provocar un riesgo de contagio.

En ese sentido, la organización pide que se extreme la precaución y se procure que ningún animal se acerque al vehículo durante el recorrido entre el centro logístico y donde se realiza la carga.

Es importante recordar que, tal y como adelantó OKDIARIO, todos los cerdos domésticos de las granjas que se encuentran en la zona afectada han dado negativo en peste porcina africana. Por tanto, sólo hay jabalíes contagiados y lo que se trata de evitar es que estos esparzan la enfermedad, que es muy contagiosa entre estos animales.

Con todo, la confederación también advierte que el virus no sólo puede ser portado por un jabalí, sino también algún animal que haya estado en contacto con ellos, por lo que pide que los transportistas estén atentos a todo.

Antes de la descarga, los conductores de estos vehículos deberán revisar que la zona del muelle está «libre de vectores externos», pues «cualquier animal puede ser un vector externo portador» del virus. Por ello, la organización pide que se mantengan las contraventanas lo más subidas dentro de lo posible.

En las cargas y descargas, los transportistas de cerdos tendrán que revisar el estado de los animales y estar atentos ante cualquier síntoma sospechoso. Si lo encuentran, no deberán cargar la partida.

Medidas de los transportistas de cerdos

Además, los trabajadores deberán evitar las paradas innecesarias y, si tienen que hacerlo, tendrán que extremar precauciones con acciones como mantener las contraventanas casi cerradas, si lo permite la temperatura.

Durante las paradas, estas personas deberán aparcar en una zona en la que puedan vigilar el vehículo para evitar que se acerquen animales y, además, deberán estar alejados de otros transportes, especialmente si también son de animales vivos.

Así, todos los sectores están tomando medidas para evitar que el virus porcino se extienda y acabe provocando una crisis en el sector. España es una potencia mundial en carne de cerdo y paralizar sus exportaciones causaría un gran problema para todos estos productores.