Mínima tregua en el Comité Ejecutivo de Cepyme, celebrado este martes por la tarde. Tras casi tres horas de reunión, Gerardo Cuerva, presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa, y sus críticos dentro del Comité por su decisión de reformar la legislación electoral interna con el voto de la mayoría en contra, se dieron «unos días» de reflexión. Cuerva presentó un informe jurídico de María Emilia Casas, ex presienta del Tribunal Constitucional, que avala su reforma electoral, mientras que los críticos defendieron su tesis con un informe de E&Y. Mientras, ya se conoce la primera rival de Cuerva a los comicios de Cepyme, aún sin fecha: Ángela de Miguel, presidenta de CEOE Valladolid.

El origen del conflicto son las diferencias entre Cuerva y Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, a quién Cuerva no apoyó con la determinación que sí hicieron otros altos cargos de la patronal en las elecciones de finales de 2022. Garamendi tomó nota y ahora, que toca el turno de revalidar en las urnas la presidencia de Cuerva, quiere situar en Cepyme a alguien de su máxima confianza.

Ante esta situación, Cuerva decidió en el Comité Ejecutivo del 18 de febrero reformar la legislación electoral interna prohibiendo el voto delegado y por correo. Sin embargo, el Comité Ejecutivo rechazó por mayoría la propuesta de Cuerva. Acto seguido, el dirigente decidió hacer la misma propuesta en la Junta Directiva -un órgano más amplio que el Comité Ejecutivo-, que sí la aprobó con 64 votos a favor, 55 en contra y 3 en blanco.

Y, a falta de que lo ratifique la Asamblea General de Cepyme, este es el punto de la batalla actual en la que se encuentran en la patronal de la pequeña y mediana empresa. ¿Es legalmente imprescindible que el Comité Ejecutivo apruebe la propuesta o no es necesario? Es la batalla jurídica en la que se encuentran: los estatutos dicen que la Junta aprueba lo que el presidente presente «a propuesta del Comité Ejecutivo».

Para apoyar su tesis, Cuerva presentó ya un informe del bufete de abogados Catena&Venturi que apoyaba su tesis de que el Comité Ejecutivo de Cepyme no es un órgano vinculante, sino consultivo, y que su voto positivo no es necesario para que el presidente pueda presentar ante la Junta la propuesta que considere conveniente.

Así lo ratifica también Casas en su informe. «Por lo general, las propuestas no son de contenido decisional y no son vinculantes, y no lo es, en el artículo 57, párrafo 2º, de los Estatutos, la propuesta del Comité Ejecutivo en el procedimiento de modificación del RRI por la Junta Directiva, que ni es

decisional, ni menos aún vinculante», dice Casas en su informe. «La modificación del RRI compete a la Junta Directiva ‘a propuesta del Comité Ejecutivo’, no a la ‘decisión propuesta’ del Comité Ejecutivo, supuesto que no contemplan expresamente los Estatutos de CEPYME, que no han otorgado a la propuesta del Comité Ejecutivo la naturaleza de decisión ni la condición de vinculante», insiste.

Mientras, los miembros críticos con Cuerva del Comité Ejecutivo presentaron otro informe para defender su tesis, de E&Y, que da poder vinculante e imprescindible a que las propuestas que presenta el presidente a la Junta sean aprobadas antes por el Comité Ejecutivo. «La referencia no es el derecho administrativo porque no somos una administración pública. La regulación de una organización empresarial es derecho privado (ley de sociedades de capital o cooperativas)», explican fuentes internas.

Ante el cruce de informes jurídicos, Cuerva decidió dejar unos días de reflexión y fijar próximamente una nueva reunión. El 11 de marzo está previsto el cónclave de la Junta para convocar las elecciones.

Mientras, este miércoles ya se ha conocido la primera rival de Cuerva a las elecciones de Cepyme, cuando se convoquen -su mandato acaba el 16 de marzo-. Se trata de Ángela de Miguel, presidenta de CEOE Valladolid, que ha asegurado que cuenta «con la total confianza» de Garamendi. Este miércoles, durante los premios Cepyme, Garamendi ha pedido dejar «a un lado» los intereses personales y Cuerva, que él representa y da voz a las pequeñas y medianas empresas que están «lejos» de los grandes centros económicos.