Colas en Lidl: la mochila perfecta para mujer que es tan cómoda que quienes la tienen no quieren otra

Encontrar una mochila para todos los días parece sencillo hasta que llega el momento de elegir. Puede que veamos una bonita pero que resulta pequeña; o si tiene capacidad suficiente, puede ser demasiado aparatosa; y cuando se necesita llevar el portátil, todavía hay que prestar atención a que esté bien protegido. Sin embargo, este septiembre Lidl tiene una mochila que intenta resolver varias de esas necesidades sin disparar el precio.

Se trata de la mochila ESMARA de 16/21 litros, disponible por solo 11,99 euros y pensada para utilizar indistintamente en la oficina, la universidad, durante el tiempo libre o incluso en un viaje. Se vende en tres opciones, que son mochila universal en negro y dos modelos enrollables o rolltop, uno gris y otro negro. Las tres tienen un diseño sencillo y urbano, aunque sus características son diferentes de modo que te las contamos ahora para que sepas elegir aquella que se adapte mejor a tus necesidades.

La mochila de Lidl que cuesta solo 11,99 euros

Uno de los principales atractivos de esta mochila es el precio. Por 11,99 euros, Lidl propone una mochila que puede servir tanto para ir a trabajar como para llevar libros, hacer recados o salir de viaje. Además, puede soportar un peso máximo de 5 kilos. La versión universal negra es la más ligera de las tres. Pesa aproximadamente 380 gramos, tiene una capacidad de 16 litros y mide unos 27 x 38 x 13 centímetros. En su interior incorpora un detalle poco habitual: un inserto de espuma extraíble. Mientras está colocado, sirve para acolchar la zona de la espalda; pero también se puede sacar y utilizar como pequeño cojín para sentarse.

Dispone de un compartimento principal amplio, bolsillo delantero y otros dos bolsillos laterales en los que se puede guardar, por ejemplo, una botella de agua o un paraguas. También lleva una etiqueta interior para escribir la dirección y cuenta con asas de transporte. Esto último permite utilizarla como una mochila convencional o cogerla como si fuera un bolso cuando resulte más cómodo.

Una mochila enrollable con espacio para el portátil

Las otras dos opciones son prácticamente idénticas entre sí y están disponibles en gris y negro. Aquí cambia tanto el aspecto como la capacidad. Lidl apuesta por el cierre enrollable, un diseño que permite modificar el tamaño de la mochila dependiendo de lo que se necesite llevar ese día.

Su capacidad oscila entre 16 y 21 litros y las dimensiones son de aproximadamente 28 centímetros de ancho, entre 41 y 60 de alto y 11 de fondo. El punto especialmente interesante para utilizarla en el trabajo o la universidad está en el interior. Los modelos rolltop incorporan un compartimento acolchado específico para el portátil, cerrado mediante velcro y preparado para equipos de hasta 15,6 pulgadas, equivalentes a 39,62 centímetros. A esto se añaden un bolsillo delantero con cremallera y otro compartimento lateral.

La apertura principal combina cremallera con una correa adicional y cierre de velcro. La espalda y la base también están acolchadas, algo que se agradece cuando toca pasar varias horas cargando con ordenador, cargadores, cartera y demás objetos cotidianos.

De 16 a 21 litros sin llevar una mochila enorme

La posibilidad de ampliar la capacidad es probablemente una de las ventajas más prácticas del diseño enrollable. Con poca carga puede llevarse recogida y mantener un tamaño relativamente compacto. Si un día hace falta guardar una chaqueta, una carpeta o alguna compra, se puede aprovechar su capacidad máxima de 21 litros.

En este caso el peso de la propia mochila es de aproximadamente 600 gramos, algo superior a los 380 gramos del modelo universal debido a su estructura y acolchado. Ninguna de las versiones incorpora correa de pecho y hay que tener en cuenta otra característica antes de comprarla: no es impermeable. Si se busca específicamente una mochila para practicar senderismo o permanecer muchas horas bajo la lluvia, probablemente haya alternativas más apropiadas. Su terreno es otro. Está concebida como una mochila urbana para acompañar en las tareas habituales del día.

Tres modelos de mochila para elegir en Lidl

La elección entre las tres versiones depende principalmente del uso que se le vaya a dar. La universal negra de 16 litros es una opción interesante para quien priorice la ligereza. Sus 380 gramos, los bolsillos laterales, las asas y el curioso respaldo extraíble hacen que resulte bastante versátil para los desplazamientos cotidianos.

Los modelos enrollables gris y negro, en cambio, tienen más sentido para quienes suelen salir de casa con el ordenador. El compartimento acolchado para portátiles de hasta 15,6 pulgadas y la posibilidad de ampliar la capacidad hasta los 21 litros aportan un extra de funcionalidad. Estéticamente tampoco hay demasiadas complicaciones. Los tres diseños utilizan colores neutros y líneas sencillas, por lo que pueden combinarse fácilmente con ropa informal o con conjuntos para acudir a la oficina.

Con la vuelta a las clases, a la universidad y a las rutinas de septiembre, una mochila capaz de servir para varias situaciones puede evitar tener que comprar modelos diferentes. Esta propuesta de Lidl no pretende competir con una mochila técnica ni con un accesorio de lujo, pero ofrece espacio, organización y comodidad para el día a día por un precio de 11,99 euros.