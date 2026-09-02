Colas en Primark por la mochila de moda en los colegios este septiembre: los fans de Minecraft ya la tienen

La vuelta al cole está a la vuelta de la esquina así que las familias apuran los últimos días para comprar todo lo necesario antes del comienzo de las clases. Mochilas, estuches, cuadernos y material escolar vuelven a convertirse en protagonistas de las compras de muchos españoles esta semana y en Primark es donde tienen uno de esos productos que puede triunfar entre los niños este septiembre.

Se trata de una mochila escolar infantil de Minecraft que cuesta 18 euros. Su llamativo diseño verde, los Creepers del frontal y sus diferentes compartimentos hacen que tenga muchos argumentos para conquistar a los pequeños seguidores del videojuego justo antes de regresar a las aulas y de hecho comienza a estar agotada en muchas tiendas de Primark, de modo que si tu hijo la quiere será mejor que no tardes en ir a por ella. No es sólo que el nuevo curso empiece en breve, esta mochila es sin duda, de las más vendidas.

La mochila de Minecraft de Primark para la vuelta al cole

Septiembre acaba de comenzar y para miles de familias eso significa que toca preparar la vuelta al cole. Aunque la fecha exacta depende de cada comunidad autónoma y de la etapa educativa, el regreso a las aulas está fijada para el lunes 7 o el martes 8 de septiembre para buena parte de los estudiantes españoles así que es ahora cuando Primark ha querido poner el foco en su colección escolar y uno de sus diseños más llamativos es esta mochila infantil inspirada en Minecraft por 18 euros.

Como vemos en las imágenes que proporciona Primark a través de su web, el verde característico del universo Minecraft domina el diseño y en su parte frontal aparecen tres grandes Creepers, acompañados por un estampado con diferentes personajes y elementos del videojuego. También incorpora el nombre de Minecraft en el frontal y un pequeño colgante decorativo en una de sus cremalleras, detalles que hacen que resulte inmediatamente reconocible para los seguidores del popular título.

Pero más allá de su aspecto, Primark ha apostado por un formato pensado para utilizarse diariamente en el colegio. Cuenta con cierre de cremallera y dos tirantes para los hombros, además de diferentes espacios para distribuir el material escolar. Por otro lado, la zona delantera dispone de compartimentos con cremallera, mientras que en uno de sus laterales incorpora un bolsillo de rejilla, práctico para llevar una botella de agua y tenerla fácilmente accesible.

La mochila está confeccionada principalmente en poliéster. Según las especificaciones del producto, el cuerpo está compuesto por poliéster, metal y elastano, mientras que el forro es 100% poliéster. Eso sí, conviene tener en cuenta sus instrucciones de mantenimiento. Primark señala que no debe lavarse ni introducirse en la secadora y tampoco admite lejía, planchado o limpieza en seco. La recomendación es limpiar únicamente las manchas cuando sea necesario.

Los fans de Minecraft pueden completar el conjunto

La mochila no llega sola. Primark cuenta con otros productos dedicados a Minecraft, por lo que los seguidores del videojuego pueden encontrar más artículos con sus personajes favoritos. Entre las propuestas disponibles aparecen camisetas y sudaderas de Minecraft, además de accesorios especialmente apropiados para el regreso a las aulas, como un set de fiambrera. Y todo ello con precios en torno a los 10-15 euros.

De esta manera, quienes quieran pueden llevar la temática del videojuego más allá de la mochila y preparar diferentes elementos para el colegio siguiendo el mismo universo. Una estrategia que tiene bastante sentido teniendo en cuenta la enorme popularidad que Minecraft continúa manteniendo entre niños y adolescentes y lo reconocibles que resultan personajes como los Creepers.

Primark tiene más mochilas para la vuelta al cole desde 10 euros

Minecraft tampoco es la única opción para quienes todavía estén buscando mochila. Primark cuenta con otros modelos infantiles a precios que parten de los 10 euros. Entre ellos hay una mochila escolar con gráficos de fútbol, de color azul y con un precio de 13 euros. Otra alternativa es la mochila de Spider-Man de Marvel. Su diseño rojo inspirado en el popular superhéroe está pensado para quienes prefieren cambiar los bloques de Minecraft por el universo Marvel y cuesta 15 euros. Y luego, la opción más económica de las tres es la mochila escolar bordada, un modelo azul marino de estética más discreta que se vende por 10 euros.

Así, Primark ofrece diferentes posibilidades para afrontar las compras de última hora antes de que comience el nuevo curso 2026/ 2027, desde modelos que son más sencillos hasta aquellos que están inspirados en videojuegos, fútbol y superhéroes. Pero para los pequeños que han pasado parte de sus vacaciones construyendo mundos de bloques y enfrentándose a Creepers, la mochila verde de Minecraft de 18 euros tiene todos los ingredientes para convertirse en una de sus favoritas para estrenar el nuevo curso.