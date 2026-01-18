La compañía de Inteligencia Artificial Asseco Spain Group inicia una nueva etapa bajo el nombre World Tech Enterprises (WTE), una marca que refleja la evolución, el crecimiento internacional y el compromiso de la compañía con la tecnología de vanguardia.

Con más de 30 años de trayectoria en el sector y presencia en España, EEUU, Italia, Polonia y Suecia, WTE se ha consolidado como una multinacional líder en soluciones de Inteligencia Artificial, IoT y tecnologías avanzadas para empresas y administraciones públicas.

La transición a World Tech Enterprises «surge como respuesta natural al proceso de transformación que la compañía ha experimentado en los últimos años», según ha explicado la firma en una nota. «El nuevo nombre y la nueva identidad corporativa transmiten una visión global, innovadora y alineada con la misión de la organización: desarrollar tecnología para un mundo más eficiente, seguro y conectado», señalan.

WTE centra su actividad en el diseño, desarrollo e implantación de soluciones avanzadas de Inteligencia Artificial y tecnología aplicada al sector público y privado. Entre sus principales líneas de negocio destaca en Inteligencia Artificial el desarrollo de agentes inteligentes, plataformas agentic, y servicios basados en su solución propia AIPA; un asistente IA capaz de analizar, migrar y optimizar código, modernizar aplicaciones, generar nuevas funcionalidades e impulsar la eficiencia tecnológica de las organizaciones.

En cuanto a la división de Internet of Things (IoT), las apuestas son la monitorización avanzada de sistemas y activos, modelos predictivos y prescriptivos basados en IA, integración de sensores y soluciones de autoservicio para sectores como industria, retail, transporte y sanidad.

Por último, en soluciones corporativas basadas en IA se centran en IntrAInet, una intranet inteligente que aplica IA generativa para transformar la gestión del conocimiento empresarial.

El lanzamiento de World Tech Enterprises implica una identidad corporativa unificada, moderna y alineada con la nueva etapa tecnológica y global de la compañía, y un posicionamiento más claro como referente en Inteligencia Artificial y tecnología avanzada en España y Europa.