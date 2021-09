El precio de la luz continúa al alza y los expertos prevén que los españoles se enfrentarán este mes de septiembre a una de las facturas más caras de la historía. Las dos primeras semanas de septiembre ya tienen el récord de contar con los precios más altos jamás vistos en el mercado mayorista. Ante ese escenario, ¿cómo ahorra en la factura de la luz? Uno de los consejos de Selectra, comprador de tarifas de luz y gas, es encender los electrodomésticos en las horas más baratas del día.

El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista batirá un nuevo récord este viernes al alcanzar los 152,32 euros por megavatio hora (MWh), su mayor precio de la historia y un 7,5% superior al registrado en el día de ayer (141,71 euros). Atendiendo a las franjas horarias, la más barata de hoy tendrá lugar entre las 17.00 y las 18.00 horas, cuando bajará a 146,29 euros. Por el contrario, la más cara se dará entre las 09.00 y las 10.00 horas, cuando el precio se disparará a 159,31 euros.

Por lo tanto, este viernes encender los electrodomésticos será un lujo. Pedro Sánchez ha provocado que poner la lavadora, encender la plancha o cocinar en el horno ya sólo sea tarea de ricos hasta en las horas valle.

Según los datos de Selectra a los que ha tenido acceso este diario, los españoles que enciendan la plancha en ‘horas punta’ pagaran 34 céntimos por kilovatio este miércoles, 21 cent/kWh en ‘horas llano’ y 19 cent/kWh en ‘horas valle’, mientras que hace un año costaba 15 cent/kWh en ‘horas punta’ y 5 cent/kWh en ‘horas valle’ -hasta junio de 2021 no entró en vigor el nuevo tramo de ‘horas llano’-.

No obstante, el electrodoméstico más caro no es la plancha si no el horno. Hacer un bizcocho o una pizza no será una buena idea este viernes, ya que encender el horno en ‘horas punta’ costará 62 céntimos por kilovatio este miércoles, 38 cent/kWh en ‘horas llano’ y 35 cent/kWh en ‘horas valle’, mientras que hace un año costaba 27 cent/kWh en ‘horas punta’ y 10 cent/kWh en ‘horas valle’ -hasta junio de 2021 no entró en vigor el nuevo tramo de ‘horas llano’-.

Mientras, por encender la lavadora los españoles pagarán 57 céntimos por kilovatio este miércoles, 35 cent/kWh en ‘horas llano’ y 32 cent/kWh en ‘horas valle’, mientras que hace un año costaba 25 cent/kWh en ‘horas punta’ y 9 cent/kWh en ‘horas valle’ -hasta junio de 2021 no entró en vigor el nuevo tramo de ‘horas llano’-.

El precio de la luz no da tregua

La semana pasada el precio de la electricidad en el mercado mayorista marcó un récord tras otro entre el lunes y el jueves, para después dar una tregua el viernes y el fin de semana. En concreto, la semana pasada comenzó con el precio disparándose casi un 22%, para registrar el martes un alza del 5%, el miércoles del 1,5% y el jueves del 6%. Tras este rally alcista, el viernes pasado el precio descendió un 1,8%, hasta los 137,7 euros, el sábado otro 2%, hasta los 134,89 euros MWh, y el domingo un 4,59%, hasta 128,70 euros MWh.

La situación cambió el pasado lunes, cuando el precio repuntó un 3% respecto al domingo, hasta situarse en 132,65 euros MWh, pero volvió a dar un respiro el martes, al bajar hasta los 127,36 euros MWh. Sin embargo, el miércoles se retomó la senda alcista, con un alza del precio medio del 6,5%, que continuó este jueves con una subida del 4,4% y que proseguirá hoy viernes con un alza del 7,5%, encadenando así tres días consecutivos de ascensos. Así, ¿cómo ahorrar en pleno subidón de los precios de la luz?