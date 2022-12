El chocolate que causa furor en Mercadona: todo un récord en ventas porque «no engorda»

El chocolate es uno de los manjares más valorados en el mundo, sí, un auténtico manjar que puedes encontrar en diferentes tipos y que siempre gusta comer, no importa el momento del día o de la noche, a una onza de chocolate nunca se le dice que no. Hoy te mostramos el chocolate que no engorda de Mercadona, una maravilla que te flipará comer y que podrás disfrutar cada día incluso si estás a dieta para bajar de peso… ¡y está tirado de precio!.

Muchas personas rechazan comer chocolate con frecuencia al decir que no es saludable o que puede ser perjudicial para la salud, pero lo cierto es que si eliges bien el tipo de chocolate que te vas a comer no supone ningún problema, siempre y cuando lo hagas en una pequeña cantidad y no en plan comerte una tableta entera, eso no sería saludable por muy «bueno» que fuera ese chocolate.

Este es el chocolate que no engorda de Mercadona

Se trata del 99% cacao negro Hacendado, un chocolate negro escandalosamente saludable y que es el de mayor pureza de cacao que vayas a encontrar en el mercado actualmente. Actualmente está disponible en una tableta de 100 g con un precio de 1,50€.

Este chocolate que no engorda de Mercadona es una de las nuevas estrellas de la cadena valenciana, un producto que es un auténtico chocolate y del que puedes disfrutar un pedacito cada día sin remordimientos, no como con otros chocolates de menor pureza o mezclados con leche que sin duda son menos saludables y no conviene tomarlos con frecuencia, especialmente si estás a dieta.

Fabricado por el proveedor Imperial para Hacendado, la marca blanca de alimentación de Mercadona y que cuenta con varios chocolates en su colección, muchos de ellos también grandes éxitos entre el público. Los ingredientes utilizados para elaborar este chocolate 99% de Mercadona son pasta de cacao, cacao en polvo y manteca de cacao, y en su etiquetado se advierte que puede contener trazas de leche y sus derivados, frutos de cáscara, cacahuetes y soja. Es un producto sin gluten.

En cuanto a sus valores nutricionales, por cada 100 g de productos tiene 610 calorías, 34 g de grasas saturadas, 1 g de azúcares, 16 g de fibra, 15 g de proteínas y 0,19 g de sal. Si te gusta el chocolate y quieres darte un capricho sin remordimientos, sin duda este chocolate que no engorda de Mercadona es el indicado para hacerlo.