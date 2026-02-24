Finalmente, desde el sindicato CCOO se ha decidido avalar como presidente del comité de Glovo Almería a un señalado, por algunos compañeros y según fuentes que prefieren conservar el anonimato, por explotación laboral y antisindicalismo. En concreto, esas fuentes conocedoras de la situación ya indicaron a OKDIARIO que «Matías José Martignone Lagrost, ahora ex jefe de flota de Glovo, ha sido objeto de acusaciones de explotación laboral, fraude y racismo, por lo que ha sido denunciado por varios trabajadores a través de los canales internos».

Este hecho se ha conocido durante la presentación oficial del comité de empresa de Glovo Almería, pero, a pesar de ello, CCOO ha logrado 9 de los 13 delegados que conforman el Comité de Empresa de Glovo en Almería. De esta forma, ha quedado como presidente del Comité de Empresa el mencionado Matías Martignone y, como secretaria, Daniela Castro.

Durante esta presentación, Matías Martignone ha hablado de los problemas de los repartidores: «Glovo se centra en una aplicación y en un algoritmo que tienen miles de fallos de localización, de cobertura… Todos estos fallos siempre acaban en lo mismo, en sanciones a los compañeros y descuentos en nómina». Martignone, según los presentes, ha buscado el lado más humano, argumentando que los trabajadores «no son un algoritmo, son personas». «Estamos en la calle», ha dicho, y «hay miles de circunstancias que pueden cambiar a lo largo del día: tráfico, viento, lluvia… no controlamos el tiempo, no controlamos el tráfico».

Sin embargo, estas declaraciones del ya presidente del comité de empresa de Glovo en Almería, de solidaridad laboral, chocan con sus publicaciones en las redes sociales.

En los mensajes recopilados en las redes sociales se encuentran comentarios negativos hacia los riders, con frases duras hacia compañeros como «menos llorar y más trabajar», o declaraciones en las que se indica que los «repartidores andaban llorando», en referencia a sus condiciones de trabajo.

Además, el candidato de CCOO, según las voces consultadas, «también ha realizado comentarios racistas hacia compañeros inmigrantes y ha expresado públicamente en redes sociales una ideología abiertamente antisindical, con mensajes de desprecio hacia los repartidores organizados, los sindicatos y la izquierda política, calificando a los trabajadores que reclamaban derechos como llorones».

No obstante, este periódico ya contactó con CCOO, que aunque aseguraba que es «conocedor de la situación», insistía en que «el candidato ha sido elegido porque le han votado». Además, explican que son «conscientes de estas denuncias porque se encuentran en el canal ético, pero que hay que analizarlas y eso lleva un tiempo».

Denuncias de trabajadores de Glovo en el canal ético de CCOO

Según los trabajadores de Glovo que han denunciado esta situación ante OKDIARIO, el candidato tiene un largo historial de presunta «explotación laboral, fraude y racismo», y señalan una lista de hechos, que aportan en la denuncia a modo de prueba.

«Gestionó hasta julio de 2025 una flota externa de Glovo en Roquetas de Mar (ROQUETAS DELIVERY S.L.), cuya operativa fue retirada por la empresa tras una investigación interna de Glovo y su matriz, Delivery Hero». Además, varios de los trabajadores aseguran que en esa empresa se realizaban «jornadas de 10–12 horas», lo que denominan «explotación laboral». También aseguran que el sindicalista propuesto para liderar Glovo Almería desde CCOO «usaba perfiles falsos» a través de los que realizaba «prácticas» que consideran «de intimidación laboral».

Como alertan las fuentes, «estas denuncias han sido procesadas y derivadas posteriormente a su federación provincial en Almería, sin haber recibido hasta la fecha ni una sola respuesta por parte de este último órgano, pese a ser quien debía adoptar una decisión respecto a los reiterados avisos y a la gravedad de los hechos denunciados».

Aunque no ha habido respuesta oficial por parte del sindicato a estas denuncias que se han hecho a través del canal ético, existen documentos que acreditan la recepción de las mismas.