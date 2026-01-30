Los trabajadores de Glovo están más que indignados con el sindicato CCOO, ya que han decidido mantener y avalar como candidato sindical en las elecciones de Glovo Almería a Matías José Martignone Lagrost, una persona que es ex jefe de flota y que ha sido objeto de acusaciones de «explotación laboral, fraude y racismo», por parte de sus compañeros a través de denuncias en los canales internos.

Varios trabajadores de Glovo han denunciado ante este periódico que ya llevan varios meses de intentos fallidos de resolución interna, que incluyen incluso una denuncia presentada en noviembre de 2025 ante el Canal Ético de CCOO.

Sin embargo, como alertan las fuente, «esta denuncia ha sido procesada y derivada posteriormente a su federación provincial en Almería, sin haber recibido hasta la fecha ni una sola respuesta por parte de este último órgano -pese a ser quien debía adoptar una decisión respecto a los reiterados avisos y a la gravedad de los hechos denunciados».

Aunque no ha habido respuesta por parte del sindicato a estas denuncias que se han hecho a través del canal ético, sí que hay acuses de recibo de que se han registrado estas denuncias.

Según los trabajadores de Glovo que han denunciado esta situación ante OKDIARIO, el candidato tiene un largo historial de presunta «explotación laboral, fraude y racismo», y señalan una lista de hechos, que aportan en la denuncia a modo de prueba.

Una investigación interna de Glovo

«Gestionó hasta julio de 2025 una flota externa de Glovo en Roquetas de Mar (ROQUETAS DELIVERY S.L.), cuya operativa fue retirada por la empresa tras una investigación interna de Glovo y su matriz, Delivery Hero. Además, varios de los trabajadores aseguran que en esa empresa se ralizanaban jornadas de 10–12 horas, lo que denominan «explotación laboral». También aseguran que el sidicalista propuesto para liderar Glovo Almería desde CCOO «usaba perfiles falsos» a través de los que realizaba «prácticas» que consierdan «de intimidación laboral».

«El candidato de CCOO», argumentan las voces consultadas, «también ha realizado comentarios racistas hacia compañeros inmigrantes y ha expresado públicamente en redes sociales una ideología abiertamente antisindical, con mensajes de desprecio hacia los repartidores organizados, los sindicatos y la izquierda política, calificando a los trabajadores que reclamaban derechos como llorones».

Así, los trabajadores denuncian que, a pesar de las pruebas, «CCOO no sólo no ha actuado, sino que le ha entregado la bandera del sindicato permitiéndole encabezar una candidatura sindical» como se puede comprobarse en la lista oficial.

Según las fuentes conocedoras de la situación, estas serían las razones para que se presente como candidato: «Matías Martignone, que ha manifestado públicamente su desprecio por el sindicalismo, busca protección (fuero sindical) y proyección interna tras su salida de la estructura empresarial de Glovo, así como la posibilidad de acceder a una liberación sindical que le permitiría dejar de prestar servicios efectivos. Asimismo, CCOO conoce perfectamente su historial, pero lo mantiene porque arrastra votos y contactos, permitiéndole así meter cabeza en un comité de empresa estratégico».

En concreto, se trata de un proceso electoral sindical que actualmente está en curso en Glovo Almería, y cuyas votaciones se produjeron este martes, 27 de enero, en las que resultó además elegido como candidato.

No obstante, este periódico ha contactado con CCOO , que ha respondido que son «conocedores de la situación», pero que «el candidato ha sido elegido porque le han votado». Además, aseguran que son «conscientes de estas denuncias porque se encuentran en el canal ético, pero que hay que analizarlas y eso lleva un tiempo».