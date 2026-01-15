Mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido este miércoles en que no hay privilegios para ninguna comunidad autónoma, el thin tank de las empresas del Ibex, Fedea, ha publicado un informe sobre la nueva financiación propuesta por Montero en el que califica de «arbitrarios» para favorecer a «determinadas regiones» tanto el Fondo Climático como el IVA Pymes, dotados con 3.000 millones de euros. De esos fondos, Cataluña se llevará el 55%, más de 1.600 millones, mientras que la segunda región agraciada será Valencia, con 373 millones.

Estos dos fondos están al margen del sistema de financiación de Montero, que se basará en criterios como población, superficie, insularidad, tasa de paro, ciudadanos mayores de 80 años y otros, generando el concepto que se denomina población ajustada.

Tanto el Fondo Climático, dotado con 1.004 millones, como el IVA pymes, con otros 1.964 millones, son mecanismos adicionales que regirán por otros conceptos. En el Fondo Climático tendrán prioridad las regiones del arco mediterráneo, y el IVA Pymes se calcula como una fracción de la recaudación total del IVA recaudado por las pymes societarias, donde Cataluña es específicamente líder en España.

Del Fondo Climático, Cataluña se llevará 216 millones de euros, según los cálculos de Fedea, mientras que a Andalucía le corresponden 234 millones y a Valencia, 141 millones.

En cuanto al IVA Pymes, el mecanismo es el siguiente. Cada región tiene la posibilidad de percibir, si así lo solicita, una transferencia que se calcula multiplicando la recaudación total del IVA Pymes (unos 23.000 millones de euros) por la diferencia entre el peso en el IVA Pymes y el coeficiente de consumo.

Para la mayor parte de las regiones, esta diferencia es negativa, lo que daría lugar a una transferencia negativa a la que estas comunidades «presumiblemente renunciarán», dice Fedea. Hay cinco regiones que tendrían cifra positiva y Cataluña barre a Madrid, Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana: recibirá 1.441 millones de euros frente a los 46 millones de Aragón –como se ve en el gráfico del informe–.

«El diseño del mecanismo plantea enormes dudas. El Gobierno lo presenta como un «incentivo al desarrollo económico» y un reconocimiento del «esfuerzo de las comunidades autónomas en el impulso y apoyo a las pequeñas y medianas empresas», pero no resulta obvio que se pueda identificar un peso elevado de las pymes en un territorio con el desarrollo económico, o que tal peso se deba a las actuaciones de los gobiernos regionales», señala el informe, firmado por el economista Ángel de la Fuente.

Por esta razón, Fedea califica estos dos fondos como «parches arbitrarios hechos a la medida para beneficiar a determinados territorios». Sobre el IVA Pymes, señala en concreto que es «una ocurrencia especialmente meritoria».

La ministra Montero ha señalado sobre el informe de Fedea que ya consideraba arbitrarios algunos mecanismos del actual sistema de financiación –el Fondo de Convergencia y el Fondo de Suficiencia– y que prefiere quedarse con que este organismo considera que el nuevo sistema de financiación es «muy razonable».

En efecto, Fedea considera «muy razonable» el nuevo sistema de financiación de Montero, pero pide eliminar estos dos fondos arbitrarios -«ocurrencias»- y el aumento de la cesión del IRPF del 50% al 55%. «Dejemos que las CCAA negocien entre sí un acuerdo para subir, si lo consideran oportuno, la tarifa de referencia del IRPF que determina la recaudación normativa de este impuesto y con ella la correspondiente aportación al mecanismo de nivelación horizontal», propone.

Tras la presentación este miércoles del sistema de financiación, Montero iniciará conversaciones bilaterales con las regiones para escuchar sus propuestas y elaborar una ley que llevará al Congreso antes de junio. Después, el trámite parlamentario lo alargará hasta finales de año, por lo que Montero ya no estará en Hacienda, ya que será la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía.